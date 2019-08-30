Красное вино полезно для кишечника

Исследовательская группа провела эксперимент, в котором участвовали около трех тысяч человек. Исследование финансировалось Национальным институтом здравоохранения Великобритании.
Ученые предлагали людям различные алкогольные напитки – белое и красное вина, сидр, пиво и другие. После этого проводилось комплексное обследование организма.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, в красном вине содержатся много полифенолов – химических веществ, которые очищают организм и служат питательной средой для микроорганизмов. Кроме того, у людей, потреблявших этот напиток, обнаружили большое количество микробиотов, что свидетельствует о здоровье пищеварительной системы.
"Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника", – поделилась с журналистами одна из исследователей, доктор Кэролайн Ле Руа.
Она добавила, что помимо оздоровления пищеварительного тракта, вино помогает в борьбе с ожирением и снижает уровень холестерина. Ученый посоветовала употреблять его не чаще одного раза в две недели. По словам доктора ле Руа, эффект будет заметен всем.
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