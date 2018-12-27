Порошенко взялся за бутылку после взбучки от Путина
Во время действия военного положения фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде закатила шикарный корпоратив, заявил в эфире телеканала ZIK соратник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. По его словам, Петр Порошенко на широкую ногу погулял в самом дорогом ресторане Киева.
Кроме того, в вину лидеру Незалежной соратник Тимошенко поставил продолжение торговли с Россией, хотя сам Порошенко неоднократно заявлял, что между странами идет война. В доказательство Власенко показал грузовую декларацию от 3 декабря текущего года, согласной которой принадлежащее Порошенко предприятие поддерживает экономические отношения со "страной-агрессором".
Политик также подвел итоги военного положения. По его словам, за прошедший месяц не было сделано ничего, для чего нужно было вводить особый режим. Власенко заявил, что ни Порошенко, ни его соратники до сих пор не привели ни одного аргумента в пользу такого серьезного шага.
Военное положение на Украине было введено в конце ноября после задержания российскими пограничниками кораблей Незалежной рядом с Керченским проливом. 26 декабря особый режим был отменен. Но это не значит, что Порошенко отказался от дальнейших провокаций.
Но отмена военного положения не означает, что Порошенко откажется от предвоенной истерии. Напротив, он будет ее поддерживать и нарашивать, возможно, пойдет на новое обострение, дабы под ее прикрытием сфабриковать нужные ему итоги выборов и получить автоматическую поддержку Запада— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 декабря 2018 г.
На носу президентские выборы, на победу в которых у украинского лидера шансов крайне мало. Очередная провокация и новое военное положение могли бы отодвинуть голосование на неопределенный срок. Кроме того, как заметил президент России Владимир Путин, вину за создание кризисной ситуации Киев привык перекладывать на Москву.
Эксперты не исключают, что провести новую провокацию Порошенко решит в Донбассе. Ранее Владимир Путин указал на нежелание Киева заканчивать войну в регионе и выполнять минские договоренности. По мнению главы российского государства, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации не способны. А раз так, то вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов с Киевом, уверен президент.
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