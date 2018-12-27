Порошенко взялся за бутылку после взбучки от Путина

В конце ноября на Украине было введено военное положение. Руководство страны то и дело повторяло мантры про "российскую агрессию" и раскручивало милитаристскую истерию. А пока одни готовились отражать "нападение агрессора", президент Незалежной весело проводил время в пьянках и кутежах.



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