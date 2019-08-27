В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"

Именно такой проект всего на 65 посадочных мест открылся в начале лета на Пятницкой. Новый гастробар от владелицы "Винного базара" Евгении Качаловой назвали "Игристым". Название вполне себя оправдывает – гостям предлагают с десяток позиций игристых вин по бокалам, да еще некоторое количество затейливых коктейлей с "пузырьками". Здесь найдутся кава и креманы, зекты и петнаты, просекко и, конечно, шампанское.
Впрочем, выбор вина в заведении куда шире, что совершенно нормально для проекта Качаловой. А вот чего здесь нет, так это привычной винной карты. Как и в "Винном базаре" весь ассортимент – несколько десятков позиций – расставлен на полках вдоль стен, а цены указаны непосредственно на бутылках. Можно самостоятельно выбрать то, что понравилось, а можно проконсультироваться с кем-то из официантов, поделившись с ним собственными предпочтениями или выслушав его предложения.
Живая коммуникация гостей и персонала вообще важная особенность "Игристого". К ней располагает не только отсутствие винной карты, но и крайне лаконичные формулировки в меню – перечень ингредиентов невольно подталкивает к тому, чтобы задать официанту уточняющий вопрос.
За кухню отвечает Евгений Насыров, который также является шеф-поваром проекта "Танцы food&people". Для "Игристого" он разработал совсем небольшое меню на пару десятков позиций – с опорой на европейскую классику и легкими реверансами в сторону паназии.
Например, страчателла с томатами присутствует и в виде традиционной закуски, и в виде пряного гаспаччо с легким сырным муссом. Салат "Цезарь" делают с артишоком. Буррату вместо привычного томата сопровождает печеный перец и слива, тартар из тунца приправлен манговым соусом, а креветки-темпура сервируются с зеленым карри.
Отличную масляную рыбу на гриле также подают с карри, на сей раз морковным, к печеной капусте предлагают копченую сметану с грильяжем, а к фруктовому десерту – клубничный сорбет с шалфеем. Одним словом, еда в "Игристом" нескучная, разве что иногда слишком деликатная для того, чтобы сопровождать даже самое сдержанное вино.
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