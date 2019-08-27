В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"

В гастрономической жизни столицы сохраняется тренд на малоформатные проекты. Небольших заведений, куда можно зайти на бокал вина в сопровождении небанальной еды, становится все больше. Их владельцы стараются придумать для своих детищ какой-нибудь необычный формат. Не всем это удается в равной степени. Но заведения с изюминкой запоминаются.



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