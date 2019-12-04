Ученым удалось победить опухоль поджелудочной железы

Ученые университета в Тель-Авиве (Израиль) провели успешные опыты по сокращению онкологических клеток этого органа. Подробности исследования опубликованы в научном журнале Oncotarget.
В качестве подопытных выступили лабораторные мыши. Им внедрили клетки человеческой опухоли поджелудочной железы, а также молекулу PJ37.
Ее разработали еще десять лет назад для защиты нервных клеток тех, кто пережил инфаркт или сильное воспаление. С ее помощью биологам удалось на 80-90 процентов уничтожить клетки опухоли поджелудочной железы у подопытных мышей. Причем количество клеток рака значительно сократилось всего за месяц.
Ранее "Дни.ру" рассказали, какие продукты помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Чтобы обезопасить себя, стоит, прежде всего, ввести в рацион яблоки,брокколи, цветную и белокочанную капусту, морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп.
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