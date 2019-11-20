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Здоровье

Эксперты назвали основную причину появления рака

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Результатами своего исследования поделились американские ученые из Университета Северной Каролины на сайте MedicalXpress. Они выяснили, что инфекции, вирусы и бактерии могут провоцировать онкологические заболевания в 20% случаев. 

По данным URA.ru, рак развивается за счет взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1. Это белок, который покрывает поверхность эпителиальных клеток в органах и защищает их от бактерий и ферментов. По мнению специалистов, белок может запустить патогенные процессы в клетках из-за хронических заболеваний.

Однако сложные белки далеко не всегда дают смертельно опасный эффект. В некоторых случаях гликопротеины MUC продолжают выполнять свои защитные функции, передает "Царьград".


20 ноября 2019, 09:21

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