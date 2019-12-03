В каком возрасте чаще всего возникает рак

Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян рассказал, что в случае, если у родственников человека уже встречались заболевания раком, то существует один метод, который поможет определить возраст, в котором развитие онкологии наиболее вероятно.
"Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет. У нас был один пациент, который принципиально не проходил обследование, хотя знал об этом правиле. Результат – рак желудка", – рассказал врач в интервью изданию "Подмосковье сегодня".
Он подчеркнул, что если есть хоть малейший намек на то, что у вас может развиваться онкология, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Впрочем, даже здоровым людям, несмотря на правило, рекомендовано проходить обследования раз в год, чтобы исключить возможность возникновения злокачественных опухолей.
"Научно доказано, что, например, курящие люди чаще остальных страдают раком легкого и пищевода. Необходимо проходить регулярные осмотры: раз в год делать флюорографию, сдавать кровь, женщинам раз в полгода посещать гинеколога, хотя бы раз в неделю осматривать молочные железы на наличие образований", – дополнил Аллахвердян.
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