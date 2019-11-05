Названы пять простых симптомов рака

Медики рассказали о нескольких симптомах рака, которые люди часто игнорируют. Зачастую, эти симптомы не воспринимаются всерьез.

Немецкие врачи рассказали, что слишком часто одни симптомы воспринимают как проявление неопасных болезней, а зря. В основном рак, особенно на начальных стадиях, не дает серьезных проявлений. Вероятно, именно поэтому люди обращаются за медицинской помощью, когда становится уже слишком поздно.

В первую очередь специалисты призвали обращать внимание на кашель. Его часто связывают с простудой или аллергией, однако если он долго не проходит, больному следует незамедлительно обратиться к врачу. Затяжной кашель может сигнализировать о злокачественных опухолях в легких.

Также, как отмечает издание ToDay News Ufa, стоит внимательно относиться к кожному зуду и появлению родимых пятен. Их увеличивающееся количество может свидетельствовать о злокачественной меланоме, по-другому именуемой раком кожи. Скопления пигмента могут "перерождаться" в опасные новообразования, что ничем хорошим не заканчивается.

Следующий симптом – изжога после приема жирной или кислой пищи. Если она появляется только периодически, то повода для беспокойства нет. В худшем случае поднимающаяся по пищеводу кислота может свидетельствовать о развитии рака пищевода или горла. Появление крови в кале может быть признаком как геморроя, так и серьезного заболевания.

Помимо вышесказанного, стоит обращать внимание на лимфоузлы. Обычно они увеличиваются, когда в организме идет воспалительный процесс. Даже если боль проходит, однако отек остается, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.