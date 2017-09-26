Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии

Ученый-сомнолог Мэттью Уокер рассказал, что в обществе распространяется страшная эпидемия. Недосып, которым страдает огромное количество людей, может привести к очень серьезным последствиям.

Директор Центра по изучению сна у людей при Калифорнийском университете в Беркли утверждает, что недостаток сна может привести к диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера. "Ни один аспект нашей биологии не остается незатронутым при недосыпе", – заявилт Уокер в интервью The Guardian.



Специалист считает, что человеку необходимо спать больше семи часов каждый день. Сейчас огромная часть населения не может соблюдать необходимый режим. Причиной тому служит постоянный свет, преследующий жителей мегаполиса, уверен ученый. Кроме того, в современном обществе сон воспринимается как что-то позорное, как проявление лени или слабости. "Мы хотим казаться занятыми, и один из способов показать это – сообщить о том, как мало мы спим. Это знак почета", – сказал Уокер.

Он отметил, что люди – единственный вид на земле, который добровольно лишает себя сна. Ученый уверен, что проблемой депривации сна должны всерьез озаботиться работодатели и правительства. Согласно результатам его исследования, экономика Великобритании теряет в год не менее 2% ВВП или 30 миллиардов фунтов из-за систематического недосыпа граждан.

"Ситуация должна измениться: на работе и в обществе, дома, в семьях. Попадался ли вам когда-нибудь постер Национальной службы здравоохранения, на котором людей призывали бы спать? А когда последний раз доктор прописывал пациенту не снотворное, а сам сон? Сон должен быть в приоритете, его нужно стимулировать", – утверждает Уокер.

По его данным, процент людей, которые могут систематически спать не больше пяти часов без ущерба для здоровья, равен нулю. Он сам взял за правило спать минимум восемь часов в сутки и всегда выполняет его. Ученый настаивает, что сон должен быть не только длинным, но и "системным". Сомнолог говорит о соблюдении режима. Обязательно нужно вставать и ложиться в одно и тоже время.