Отсутствие сновидений грозит слабоумием

Ученые давно говорят, что недостаток сна может быть губителен для организма. Однако ранее мало кто из них изучал значение сновидений для здоровья. Австралийские специалисты выяснили, что сокращение фазы быстрого сна может привести к развитию слабоумия.

В такому выводу исследователи пришли в результате эксперимента с участием 321 жителя США (средний возраст – 67 лет). За испытуемыми ученые наблюдали в течение 12 лет, регистрируя ритмы их головного мозга.

За это время у 32 человек была выявлена одна из форм слабоумия, у 24 – болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что у добровольцев, страдающих нарушением когнитивных функций, быстрая фаза сна была слишком короткой. А ведь именно в это время человек видит сны. Ученые установили, что сокращение продолжительности этой стадии на 1% приводило к увеличению риска развития слабоумия на 9%, передает Eurek Alert.

Авторы работы теперь намерены выяснить, как именно быстрая фаза связана с когнитивными способностями пожилых людей. Однако уже сейчас можно сказать, что сокращение количества сновидений в пожилом возрасте – тревожный признак.

Исследователи давно уже доказали, что регулярный восьмичасовой сон – залог физического и психического здоровья человека. Ранее, например, ученые выяснили: что чем дольше женщина спит, тем больше ее сексуальное желание. Так, каждый дополнительный час, проведенный в постели, увеличивает либидо дамы на 14%. В противоположность этому недостаток сна может существенно снизить физическое влечение.