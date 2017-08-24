Отсутствие сновидений грозит слабоумием
В такому выводу исследователи пришли в результате эксперимента с участием 321 жителя США (средний возраст – 67 лет). За испытуемыми ученые наблюдали в течение 12 лет, регистрируя ритмы их головного мозга.
За это время у 32 человек была выявлена одна из форм слабоумия, у 24 – болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что у добровольцев, страдающих нарушением когнитивных функций, быстрая фаза сна была слишком короткой. А ведь именно в это время человек видит сны. Ученые установили, что сокращение продолжительности этой стадии на 1% приводило к увеличению риска развития слабоумия на 9%, передает Eurek Alert.
Авторы работы теперь намерены выяснить, как именно быстрая фаза связана с когнитивными способностями пожилых людей. Однако уже сейчас можно сказать, что сокращение количества сновидений в пожилом возрасте – тревожный признак.
Исследователи давно уже доказали, что регулярный восьмичасовой сон – залог физического и психического здоровья человека. Ранее, например, ученые выяснили: что чем дольше женщина спит, тем больше ее сексуальное желание. Так, каждый дополнительный час, проведенный в постели, увеличивает либидо дамы на 14%. В противоположность этому недостаток сна может существенно снизить физическое влечение.
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