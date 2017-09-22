Названа главная польза хронического недосыпа

Проведя анализ историй болезни, учаные пришли к выводу, что недосыпание смягчает симптомы депрессии в 45 процентах исследований. Это подтверждает эффективность недостатка сна в борьбе против психических расстройств.

В журнале The Journal of Clinical Psychiatry опубликована статья американских психологов, которые утверждают, что депривация сна помогает человеку справляться с депрессией. Иными словами, недосыпание может быть полезным и помочь справиться с психическими отклонениями и недугами.

Исследователи проанализировали научные работы и истории болезней пациентов с депрессией с 1974 по 2016 годы. Ключевыми словами в поиске были "депривация сна" и "депрессия". Специалисты учитывали, какой именно тип депривации (полная или частичная) использовался в предыдущих исследованиях: при полной человек не спит всю ночь, при частичной – находится в состоянии сна не более 4 часов в сутки. Также была проанализирована реакция организма на искусственную бессонницу, которую применяют при лечении пациентов с психическими отклонениями.

Выяснилось, что депривация вне зависимости от ее типа всегда смягчала симптомы депрессии в 45% проведенных тестов. По мнению ученых, эти результаты подтверждают эффективность недосыпания в борьбе с психическими расстройствами разных видов.