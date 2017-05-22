Найдена главная причина бессонницы в городе

Нарушения сна напрямую связаны с загрязнением окружающего воздуха. Основным компонентом, мешающим здоровому сну, ученые называют оксид азота.

В исследовании участвовали 1863 добровольца. Пять лет перед сном они надевали на себя специальные датчики, фиксирующие периоды сна и моменты бессонницы, а ученые в это время брали пробы воздуха у их домов, – сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на материалы ежегодной конференции Американского торакального общества.

Сон добровольцев был тем крепче, чем ниже была концентрация в воздухе оксида азота и мелких примесей. К слову, предельно допустимая концентрация оксида азота в воздухе составляет 0,6 мг/м3. Явно чувствовать его запах человек начинает при концентрации соединения от 10 мг/м3. Наибольшая концентрация азота в воздухе отмечена в крупных городах, где много автомобилей и сконцентрированы промышленные предприятия.

"При концентрации 90 мг/м3 в течение 15 минут наблюдается раздражение глотки, позывы к кашлю, слюноотделение. Опасными при кратковременном воздействии считаются концентрации 200-300 мг/м3", – отмечают специалисты.



Докладчики конференции Американского торакального общества тоже говорят об опасности для жизни загрязненного воздуха. В их более ранних исследованиях уже указывалось на влияние оксида азота на физиологические и биохимические функции человеческого организма.