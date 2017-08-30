Ученые рекомендовали есть больше жира

Медики уже давно заявляют о том, что умеренное употребление жиров благотворно влияет на организм человека. Однако теперь ученые предлагают пересмотреть существующие нормы и увеличить суточную дозу этого вещества в пище.

О новых стандартах рациона заявил международный коллектив ученых во время доклада, представленного на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов, который прошел в Барселоне. Специалисты предложили пересмотреть существующие стандарты употребления жиров и увеличить их суточную дозу.

"Наши результаты не поддерживают современную рекомендацию по ограничению общего потребления жиров менее чем на 30% от общего потребления энергии и насыщенных жиров до менее 10% энергии", – заявил один из авторов исследования Махшид Дехган из Университета Макмастера (Канада).

Специалисты считают, что в суточной норме пищи человека должно быть до 35% жиров. Ученые уверены. что такое количество липидов весьма полезно для тех, что избыточно употребляет углеводы (более 60% суточного рациона). Эксперты также пришли к выводу, что показатель уровня холестерина в крови не является надежным в плане прогнозирования риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свои выводы ученые основывают на исследовании более 135 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет на протяжении восьми лет. Оказалось, что уровень смертности был наиболее высок среди тех, чей рацион содержал наибольшее количество углеводов. Среди тех, кто придерживался высокожирового питания, уровень смертности был гораздо ниже.



