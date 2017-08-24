Что нельзя есть перед свиданием

Специалисты составили список из десяти продуктов, которые запрещено есть перед свиданием. Они сильно притупляют либидо и вгоняют вас в сон.

Наше либидо зависит от многих факторов, в том числе здоровья, уровня стресса, усталости, тревог и волнений, – объясняет “Комсомольской правде” диетолог Элоиз Боскис. – Так же и продукты, которые мы употребляем, могут как улучшить, так и испортить любовное настроение. Например, фрукты-овощи всегда наполняют нас энергией и располагают к страстным свиданиям, а молочные продукты – наоборот!



Список продуктов, которые лучше не есть выглядит так.

Фасоль Шоколад Лакрица Сыр Картошка фри Мята Красное мясо Хот-доги Энергетики Брокколи

Фасоль и брокколи провоцируют метеоризим и заставляют пищеварительную систему активно работать, тут уже не до свиданий. А вот шоколад есть не стоит из-за гормона счастья, который он выделяет. Слишком сильно он успокаивает и расслабляет, никакой бури эмоций и страсти не выйдет. С мятой та же история: станете излишне и спокойным, и будет вам не до любви и романтики. Лакрица снижает уровень тестостерона, поэтому лучше ее избегать.





Картошка фри и хот-доги – жирная пища. Организм бросит все силы на то, чтобы переварить эту еду, и единственным вашим желанием будет сон. У некоторых людей тот же эффект может вызвать красное мясо. Сыр, как и все молочные продукты, считается “убийцами либидо” – заставляет кишечник активно работать. Энергетические напитки не стоит пить по другой причине: после резкого подъема сил и прилива энергии, организм еще радикальнее тормозится, и опять хочется только спать.

¡Feliz Día de las Papas Fritas a todos los que aman comerlas ��❤! Para celebrar, les dejamos esta rica receta de Papas Fritas en Masa de Cerveza de @tiffanithiessen. [Link de la receta en la bio] Публикация от Food Network Latinoamérica (@foodnetworklatam) Июл 13 2017 в 9:48 PDT

Если вы планируете романтический вечер, переходящий в ночь, лучше перекусите фруктовым салатом или легкими овощами. Конечно, лук и чеснок употреблять не стоит. Но тут дело будет, скорее, не в вашем либидо, а в ощущениях вашего визави.