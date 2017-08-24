Что нельзя есть перед свиданием
Наше либидо зависит от многих факторов, в том числе
здоровья, уровня стресса, усталости, тревог и волнений, – объясняет “Комсомольской
правде” диетолог Элоиз Боскис. – Так же и продукты, которые мы употребляем,
могут как улучшить, так и испортить любовное настроение. Например, фрукты-овощи
всегда наполняют нас энергией и располагают к страстным свиданиям, а молочные
продукты – наоборот!
Список продуктов, которые лучше не есть выглядит так.
Фасоль и брокколи провоцируют метеоризим и заставляют пищеварительную систему активно работать, тут уже не до свиданий. А вот шоколад есть не стоит из-за гормона счастья, который он выделяет. Слишком сильно он успокаивает и расслабляет, никакой бури эмоций и страсти не выйдет. С мятой та же история: станете излишне и спокойным, и будет вам не до любви и романтики. Лакрица снижает уровень тестостерона, поэтому лучше ее избегать.
Картошка фри и хот-доги – жирная пища. Организм бросит все силы на то, чтобы переварить эту еду, и единственным вашим желанием будет сон. У некоторых людей тот же эффект может вызвать красное мясо. Сыр, как и все молочные продукты, считается “убийцами либидо” – заставляет кишечник активно работать. Энергетические напитки не стоит пить по другой причине: после резкого подъема сил и прилива энергии, организм еще радикальнее тормозится, и опять хочется только спать.
Если вы планируете романтический вечер, переходящий в ночь, лучше перекусите фруктовым салатом или легкими овощами. Конечно, лук и чеснок употреблять не стоит. Но тут дело будет, скорее, не в вашем либидо, а в ощущениях вашего визави.
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