Остановить старение человека оказалось невозможно
Чтобы проверить возможности омоложения организма, математики из Университета Аризоны в Тусоне (США) создали специальную компьютерную модель. С ее помощью они установили, что после удаления старых клеток из организма новые начинают бесконтрольно размножаться, так как у них нет построенных связей друг с другом, передает РИА ФАН.
В результате рост клеточных образований приводит к злокачественным опухолям в различных органах и тканях. Соответственно, подвергшийся омоложению человек рискует заболеть раком.
Отметим, что ученые из разных стран бьются над созданием эффективных методов, которые замедлят старение организма. Ранее американские и австралийские исследователи провели клинические испытания терапии стволовыми клетками, предназначенной для борьбы со старением.
Опыты показали, что этот метод эффективен и безопасен для здоровья человека. В процессе омолаживающей терапии специалисты использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки. Они находятся во взрослом организме и способны трансформироваться в клетки костных, хрящевых и жировых тканей.
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