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Пятница 26 апреля

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В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов

В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов
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Планы по импортозамещению в Подмосковье на 2025 год и последующие периоды предусматривают завершение еще около 120 проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд рублей инвестиций», – отметила Зиновьева.

При этом приведенные цифры могут быть пересмотрены инвесторами в ходе реализации проектов, напомнила министр.

Среди сфер, в которых импортозаместительная активность будет особенно интенсивной, в Мининвестиций Подмосковья выделили машиностроение, металлургию, легкую и пищевую промышленность.

На примере строительства металлообрабатывающего завода в Краснознаменске видно, какие возможности предоставляет региональная поддержка для развития производства, добавили в министерстве.

Там также напомнили, что компания «ВИРМ», которая реализует этот проект, воспользовалась программой «Земля за 1 рубль».

Уже известно, что в этот металлообрабатывающий завод вложат около 116 миллионов рублей. Кроме всего прочего, это позволит уже в следующем году создать более 60 новых рабочих мест.

Напомним, что в Подмосковье действует инвестиционный портал, на котором представлена информация о поддержке бизнеса региональными властями.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 12:22
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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