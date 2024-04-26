В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов

«Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых
рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд
рублей инвестиций», – отметила Зиновьева.
При этом приведенные цифры могут быть пересмотрены инвесторами в ходе реализации проектов, напомнила министр.
Среди сфер, в которых импортозаместительная активность будет особенно интенсивной, в Мининвестиций Подмосковья выделили машиностроение, металлургию, легкую и пищевую промышленность.
На примере строительства металлообрабатывающего завода в Краснознаменске видно, какие возможности предоставляет региональная поддержка для развития производства, добавили в министерстве.
Там также напомнили, что компания «ВИРМ», которая реализует этот проект, воспользовалась программой «Земля за 1 рубль».
Уже известно, что в этот металлообрабатывающий завод вложат около 116 миллионов рублей. Кроме всего прочего, это позволит уже в следующем году создать более 60 новых рабочих мест.
Напомним, что в Подмосковье действует инвестиционный портал, на котором представлена информация о поддержке бизнеса региональными властями.