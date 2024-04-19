Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года

На данный момент медицинское учреждение работает в трехэтажном здании, построенном полвека назад. Новый пятиэтажный корпус позволит увеличить мощность поликлиники почти вдвое. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



"В марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тысяч человек из 5 микрорайонов округа. Задача – сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025-го начнется прием", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Строящееся пятиэтажное здание в десять раз больше текущего. Здесь будут работать взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, а также отделения профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета.

Кроме того, в новом здании организуют работу женской консультации с дневным стационаром на пять коек и малой операционной.

Жителям пяти микрорайонов Лобни станет гораздо удобнее получать медицинскую помощь, так как все услуги будут доступны в одном месте.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность объекта превышает 60%. Ведутся работы по отделке помещений, монтажу инженерных сетей и лифтов. Строительство идет при поддержке национального проекта "Здравоохранение" по действующей в Подмосковье программе "Модернизация первичного звена".

Важно, что поликлиника уже укомплектована кадрами для работы в новом здании на 85%. Всего потребуется 99 врачей, а также 38 медсестер и фельдшеров.