Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников

В акции "День добрых дел", которая пройдет 27 апреля во всех школах Московской области, будут участвовать более миллиона учеников. Они займутся уборкой территорий, приведением в порядок после зимы мемориалов, установкой скворечников и даже посевом газонов. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества. Самое главное, чтобы всё это было от души и от чистого сердца, чтобы каждый смог принести пользу, и день прошёл не только полезно, но и интересно для наших ребят», – подчеркнул губернатор Подмосковья Воробьев.



Воробьев также обсудил подготовку к «Дню добрых дел» с учениками, директорами школ и руководством регионального правительства. Он отметил, что акция приурочена к последнему учебному дню апреля, который в этом году приходится на рабочую субботу.

При этом за две недели до старта акции в школах Московской области запустили голосование, на котором ученики и педагоги определили, какие добрые дела они хотели бы сделать. Свое мнение высказали более 1,5 миллиона человек, а среди ответов участников встречались такие предложения, как помощь пострадавшим от наводнения в Оренбуржье, мероприятия для раненых военных, поездки в приют животных.

«Совместно с рядом ведомств мы подготовили для ребят разные мероприятия в «День добрых дел». Они смогут посетить научные и производственные предприятия, <…> побывают на пищевых производствах, агрокомплексах, фермерских хозяйствах, ветеринарных станциях, в питомниках цветов и растений. Кроме того, школьников готовы принять 17 пожарных станций. Большая экскурсионная программа будет и в музеях – ребята смогут посетить 17 экспозиций», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она также добавила, что в рамках акции будет организован конкурс на лучшее фото или видео доброго дела с хэштегом #ДеньДобрыхДелПодмосковье.

Победители получат призы от волонтеров Подмосковья, а также будет названа лучшая школа региона, принявшая участие в акции.