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Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве

Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве
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Предприятия нарастили выпуск мясных, колбасных изделий и субпродуктов.

Наибольший рост показала рыбная продукция. За первые три месяца 2023 года выпущено 10,8 тысячи тонн – на 17,5% больше, чем в 2022-м, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий увеличился на 10,8%. Удалось нарастить производство хлеба недельного хранения на 10%.

"Вся продукция высокого качества. Она реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом", – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что в Москве 24 предприятия обладают статусом промышленного комплекса и пользуются налоговыми льготами. Город помогает компаниям выходить на новые рынки сбыта и наращивать выпуск продукции.

Собянин ранее сообщил, что объем выпуска лекарственных препаратов в Москве вырос на 13,9% в денежном выражении. В городе действует 95 фармацевтических предприятий. Они производят лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

22 мая 2023, 10:43
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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