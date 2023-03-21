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Экономика
Собянин: В 2023 году в Москве появятся пять крупных производств

Собянин: В 2023 году в Москве появятся пять крупных производств

Инвесторы вложили в проекты около 19 миллиардов рублей.
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В 2023 году в столице начнут работать пять крупных производств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Объем производства лекарственных препаратов в столице вырос на 13,9% – Собянин

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В городе заработает роботизированный завод по выпуску крупногабаритных строительных модулей, инженерный центр в Южном округе, производственные очистные сооружения на севере. Также строительство производственных объектов завершается на востоке столицы и в ТиНАО.

На предприятиях будут работать более 3,4 тысячи человек, уточнил Собянин.

По его словам, все объекты строятся при поддержке города. Столица предоставляет инвесторам землю в аренду без торгов, подчеркнул градоначальник.

В 2022 году объем производства лекарственных препаратов в Москве вырос на 13,9%. Выпущено 2,3 миллиона упаковок. В столице действует 95 фармацевтических предприятий, которые поставляют городу препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы.

Также московские производители нарастили выпуск мясных изделий. С января по май 2022 года они поставили заказчикам продукцию на 49,8 миллиарда рублей. В столице работает 24 предприятия мясной отрасли.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Автор: 21 марта 2023, 10:39 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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