Московский бизнес получит 150 млн рублей на обучение сотрудников

Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Четверг 9 февраля

18:00"Желаю каждому": купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’ дал урок завистникам 17:40"Параллельное гражданство": цели рванувшей из России Гузеевой вызвали шок 17:20"Заслужил": 39-летний Тимати объявил о выходе на пенсию 17:00"Бритни Спирс – 2": виляющая голым задом замужняя Нюша вызвала оторопь 16:40Изрезанную хирургами Мадонну уже не спасти: пенсионерке с опухшим лицом вынесли приговор 16:20"Как найти силы жить?": Потерявшая ребенка после родов Орлова рыдает от бессилия 16:00Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 15:40Молча ушел: Скрывавшая личную жизнь престарелая Долина потеряла жениха 15:20Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день 15:00Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду 14:40На вторичном рынке аномально высокий спрос 14:20Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой 14:00В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника 13:40"Почувствовал себя плохо": Еле дышащему Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую 13:20Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино 13:00"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова 12:40Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо 12:20В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме 12:00"Вот уже 24 года": Пойманный на измене Агутин вывел в люди тайную любимую 11:40Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание 11:20Развалившийся барином Галкин* поглумился над трагедией в Турции: Скоро концерт 11:00Скромное бунгало: звезда Голливуда переплатила за недвижимость 270 тысяч долларов 10:40"Пожать руку он не сможет": идущему по стопам Началовой Костомарову готовятся ампутировать кисти 10:20Квартиры до миллиона: где купить девшую недвижимость 10:00"Разъехались": бывший Степаненко разругался с любимой женщиной из-за проклятой политики 09:40Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой 09:20Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз 09:00Будем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом 08:40Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста 08:20Готовы ли вы носить брюки-клеш? 08:00"Терпеть боль": Покрытая синяками Горбачева вывалила подноготную отношений после разрыва с мужем-украинцем 06:05Предложение студий в Москве выросло на 75% 04:06Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий 02:18Жильцам разрешат менять УК раз в год 00:15Златоустьев день: что нельзя делать 9 февраля 22:00Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены 21:40Крест стоит огромный: проводы сгоревшей Бони из "Дома-2" влетели в целое состояние 21:20У него другая: Маликов ушел от жены налево после 23 лет брака 21:00"90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться": крик души попавшего под санкции Киркорова 20:40Разошлись с мужем: родившая Орлова оставила ребенка без отца 20:20Инновационные сплавы для авто начали производить в России 20:00Проклятый рак: онкобольная Заворотнюк тянет дочь за собой в могилу 19:40Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 19:20"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 19:00Чудом выжил: измученного ребенка с маленьким другом на руках вытащили из-под завалов рухнувшего дома 18:40Новый паспорт: Зачем бросившая семью Гузеева ломанулась в Израиль 18:20Показывают пальцем: 61-летняя Елена Яковлева объявилась в трауре 18:00"Тошнит от этой бездарности": безголосую Загитову погнали в шею вслед за Бузовой и Милохиным 17:40Врач озвучил причины быстрого ухода из жизни потерявшего ноги 46-летнего Костомарова 17:20"Женская сущность": близость Ходченковой с женатым артистом уже не скрыть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московский бизнес получит 150 млн рублей на обучение сотрудников

43

Столичные предприятия смогут компенсировать расходы на обучение и переподготовку сотрудников.

Претендовать на компенсации могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В этом году город выделит на реализацию программы 150 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что максимальная сумма на одного человека составит 120 тысяч рублей. Компании или ИП смогут получить средства на переподготовку сразу нескольких работников, сказала заммэра.

Субсидия покроет до 95% средств, затраченных на обучение сотрудника. Для получения средств работодателю необходимо подкрепить заявку документально.

Программа существует с 2020 года. За это время Москва выделила малому и среднему бизнесу 223 миллиона рублей на обучение сотрудников.

Субсидии могут получить компании и ИП в сфере финансов и торговли, высоких технологий, искусства и прочие. Об этом сообщается на портале мэра Москвы mos.ru.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

В 2022 году столица выделила на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. Поддержку получили около 11 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее востребованной мерой поддержки стали льготные кредиты. Займы со сниженной ставкой получили более 7,7 тысячи компаний и ИП – это 65% тех, кто обратился за городской помощью.

Столица оказывает малому и среднему бизнесу не только финансовую, но и консультационную поддержку, помогает выйти на новые рынки и найти партнеров. Подробнее – в материале "Дни.ру".

9 февраля 2023, 17:29
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Индустриальный кластер и технопарки: инвесторы реализуют в Москве 27 крупных проектов

Москва выделили более 800 млн рублей на импортозамещение
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Через два года Москва начнет производить автомобили на базе российских комплектующих – Собянин

О развитии автомобильного производства в столице мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Финансовая поддержка и не только: как Москва помогает малому и среднему бизнесу

В 2022 году в столице появилось свыше 166 тысяч небольших предприятий, из них 12 тысяч открылось при поддержке ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Знак качества: как маркировка товаров помогает бороться с контрафактом

В 2023 году в России продолжат внедрять систему маркировки товаров. Благодаря этому потребитель может быть уверен, что отдает деньги за качественный продукт. Как устроена система маркировки и какие компании разрабатывают софт и оборудование для борьбы с контрафактом – в материале "Дни.ру".

Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве

Количество малых и средних предприятий в Москве в 2022 году увеличилось на 7%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число работников таких компаний превысило 3,2 миллиона, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический завод в ОЭЗ "Технополис Москва"

Мэр столицы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко запустили первую линию по производству лекарств на новом заводе "Велфарм-М" в технополисе "Москва". Ежегодно там будут выпускать до 1,7 миллиарда таблеток, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Выбор читателей

08/02СрдНе дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 08/02СрдВ день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей 08/02Срд"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 08/02Срд"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы 07/02ВтрСтала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню 08/02Срд"Обычная хамка с рынка": Удравшая на чужбину Пугачева превратилась в пустое место