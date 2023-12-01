Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры

Более того, пожилых получателей ждет еще один сюрприз – индексация размера перечислений. Рассказываем, кто начнет получать больше.

Декабрь – месяц приятных сюрпризов для пенсионеров. Во-первых, увеличится размер выплат. Больше будут получать, как пишет "Царьград", граждане в возрасте от 80 лет и старше. Прибавка полагается также пожилым людям, которые работали, но уволились в срок до сентября текущего года. Средний уровень индексации в конце текущего года составит в денежном выражении около полутора тысяч рублей.

Во-вторых, как сообщает RT, в декабре пенсионеры получат две выплаты. Первая – обычная, за текущий месяц. Вторую перечислят также в конце месяца, но уже за январь. Подобная практика реализуется уже не первый год. Это связано с периодом длительных новогодних каникул. Телеканал "360" напоминает, что дополнительная выплата за январь будет перечислена тем, кто получает пенсию в первой половине месяца.

Напомним, что график выплат пенсий в конкретном субъекте всегда можно уточнить в региональном отделении Социального фонда при личном визите или при звонке на "горячую линию".