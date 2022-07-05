В Москве на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные производства

Болезнь Валерии "Ласковый май" разоблачили Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Вторник
5 июля
Лента новостей
17:57
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
16:58
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
16:40
"Прямо нимфа": Фото молоденькой Шукшиной с голой грудью вызвали ажиотаж
16:16
"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова
15:39
"Хочет отнять детей": злющая Рудковская вылила ушат помоев на экс-супруга
14:52
"Скорбим": Почерневшее сердце убитой горем Меньшовой ужаснуло россиян
14:51
Почти 40-летняя жена Николаева поразила честным фото: Без фотошопа и фильтров
14:47
Транжирят деньги россиян: Пугачева и Галкин сбежали из Израиля
14:19
В Петербурге из-за ливня затопило участок Лиговского проспекта
14:13
"Мой Миша": хищная Бузова вплотную подобралась к женатому Галустяну
14:05
В Шатуре вынесли приговор наркокурьеру
13:53
Опубликованы кадры ДПТ с пятью пострадавшими
13:38
В Кемеровской области горняков эвакуируют из шахты
13:35
Ищут пожарные, ищут милиция: к поискам известной российской певицы подключились все службы аэропорта Стамбула
13:24
Аригато: Медведев поставил на место премьера Японии
13:20
"Эталон сексуальности": 56-летняя Салтыкова в бикини довела народ до экстаза
13:02
Под Москвой подростка укусила змея
12:48
Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича
12:48
Волочкова оголила худосочные ляжки рядом с двумя молодыми жеребцами
12:45
"Дешевка и пошлость!": звукорежиссер Пугачевой плюнул на мертвого фонограмщика Шатунова
12:42
Какая радость! У 59-летнего Тарантино родилась дочь
12:22
"Кошмар для каждого солдата": Британия не сможет противостоять России
11:57
"Две трети россиян не понимают": За что люди платят деньги по услугам ЖКХ
11:54
Загулявшую за границей Высоцкую сняли на столе: Еще и в мужских трусах
11:32
Слава освободителям Донбасса: представлен гимн солдат специальной операции на Украине
11:27
Опубликованы страшные кадры крушения MV-22 Osprеу в США
11:09
Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными
11:08
"Зачем Костенко это терпит?": гуляющего по барам ночью Тарасова поймали с поличным
11:00
На Урале поймали огромную рыбу – видео
10:36
В России начнут строить качественные отели и апартаменты на курортах
10:21
"Лапушки": новорожденых пингвинят сняли на видео
10:15
Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой
10:11
Ограничение полетов на юг России продлили до 12 июля
10:08
Названы самые доступные города Подмосковья
09:51
"Как сын Круга": наследник будет исполнять песни Шатунова и группы "Ласковый май"
09:48
В Москве за полгода стали чаще сдавать жилье в аренду
09:43
"Я очень хороша в постели": ненасытная Анна Asti готова заниматься этим сутки напролет
09:30
"Каждая свинья говорит о своей правде": патриотка Поплавская накинулась на сбежавших предателей
09:29
"Миллиона два евро": Киркоров оставил детям шикарное наследство
09:14
В Амурской области пропал ребенок
09:07
"Развратная помойка": Кадони раздавил продавшуюся за 17 тысяч рублей Борисову
08:57
"Может рухнуть": в Британии заявили о слабости НАТО перед Россией
08:49
Бюджеты ипотечных сделок выросли на треть
08:38
"Сердце разрывается": Бородина взвыла после страшной трагедии
08:31
"Он скрывается": Андрей Разин назвал имя виновного в смерти Юры Шатунова
07:52
Сообщили о смерти утром: Высоцкая и Арзамасова скорбят вместе с поклонниками 49-летней Гриневой
06:28
Замужнюю скромницу Боярскую застукали голой в постели с возбужденным красавцем: Без правил
04:21
Кому показана редукционная маммопластика?
02:19
Волосы дыбом встают! Во что превратилась могила убитой Крачковской
00:28
Ульянин день: что нельзя делать 5 июля 2022 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой
В России начнут строить качественные отели и апартаменты на курортах
Ограничение полетов на юг России продлили до 12 июля
"Лапушки": новорожденых пингвинят сняли на видео
Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными
Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
В Москве на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные производства

В Москве на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные производства

В 2022 году в столице одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий в рамках программы "Индустриальные кварталы". Там возведут жилье, общественно-деловые здания и производства.
прочитано 34 раза

Планируется реконструировать заброшенные территории в районах Альтуфьевский, Восточное и Западное Дегунино, Можайский, Нижегородский, Очаково-Матвеевский, Отрадное, Печатники, Свиблово и Силино.

ПО ТЕМЕ

В бывших промзонах Москвы создают новые производства

В бывших промзонах появится высокотехнологичное производство. Для их размещения планируется построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Прорабатываются около 150 проектов комплексного развития территорий. По семи уже заключены договоры. Инвесторы вложат в реконструкцию бывших промзон и создание новых рабочих мест свыше 300 миллиардов рублей.

Первый такой договор заключен в июле 2020 года. Инвестор обязуется провести редевелопмент в производственной зоне Октябрьское поле.

Достигнуты соглашения по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево. Также определены операторы для работ в промзонах Зюзино, "Южный порт", Тропарево-Никулино.

Напомним, что в столице с 2017 по 2021 годы число рабочих мест увеличилось на 4%. Это 228 тысяч новых мест занятости.

Наибольший рост пришелся на сферы IT, строительства, торговли, науки и финансовый сектор. В конце 2021 года зафиксировано более восьми миллионов трудоустроенных горожан.

Планируется, что по программе "Индустриальные кварталы" в Москве создадут 190 тысяч рабочих мест. Будет построено 4,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, а 5,6 миллиона займут общественно-деловые объекты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 5 июля 2022, 17:56 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой

Сердцу не прикажешь
Шоу-бизнес

"Я очень хороша в постели": ненасытная Анна Asti готова заниматься этим сутки напролет

Ну, затейница!..
Шоу-бизнес

"Развратная помойка": Кадони раздавил продавшуюся за 17 тысяч рублей Борисову

Ведущей несладкоНеда
Шоу-бизнес

Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича

Наследнице певца 48 лет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
В Петербурге из-за ливня затопило участок Лиговского проспекта
В Шатуре вынесли приговор наркокурьеру
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+