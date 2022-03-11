Новый менеджмент наводит порядок на КМЗ

Карачаровский механический завод (КМЗ) переживает непростые времена. В начале марта 2022 года один из крупнейших в России производителей лифтов был признан банкротом. Новой команде менеджеров во главе с Дмитрием Холевым с трудом, но все же удалось приступить к руководству предприятиям. Он пообещал, что завод выполнит все обязательства по поставкам продукции.

