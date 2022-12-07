Киркоров обматерил Шукшину Тесты Драка Лепса Игры Сонник

Топ новостей недели

Денег не хватает: позорно сбежавшая нищенка Хаматова избавляется от элитных хором ради пропитания
Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
партнеры
Среда
7 декабря
Лента новостей
13:05
Названа главная ошибка россиян в сезон ОРВИ
12:45
Кричала на всю улицу: пережившая страшную боль звезда "Дома-2" лишилась последних денег
12:25
Черти бабку раздирают: сбежавшая в Израиль Пугачева возмутила паскудной бесовской молитвой
12:05
Как получить кредит в банке после обращения в МФО?
11:45
В добрый путь: Сраженную раком немощную Вайкуле брезгливо пнули в сторону кладбища
11:26
Столичный коллекционер возрождает моду на старинные украшения
11:05
Cовместимость в сексе и кольцо за 5 миллионов: 42-летняя красотка Семенович готовится к свадьбе
10:45
Грудастая чемпионка Туктамышева кричит в сладких муках у всех на виду: Побаловалась с искусственным
10:25
"Увидеть скрытое": потекшая в бане Андреева ласкает интимную зону меж волосатых складочек
10:14
Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вручают водительские права по новой схеме
09:45
"Рухнули привычные цепочки": расплата за сочную мандаринку влетит россиянам в копеечку
09:25
Слетелись как коршуны: соседи окружили дом доживающей последние дни Заворотнюк
09:06
"И тут как слезы покатятся!": внезапный уход сына раздавил певицу Валерию
08:30
"Дхарма": книга Сахары Роуз Кетаби
08:10
Запихнула глубоко: Раскрывшая интимные проблемы с мужем Седокова поласкала мокрую дырочку на камеру
06:16
Три тысячи лет желаний
04:09
Большие квартиры в ЖК становятся редкостью
02:28
Самые дорогие улицы Москвы
01:24
Только для взрослых: Камбурова потрясла новыми смыслами в любимых сказках
00:07
День святой Екатерины: народные приметы в праздник 7 декабря
22:57
"Хорошие врачи": Зверев раскрыл секрет феноменального омоложения уехавшей в Израиль Пугачевой
21:54
"Пойдет все на своем пути крушить": Всплыло предсказание Ванги о страшном будущем Евросоюза и НАТО
21:01
Вместо Проскуряковой: раздувшийся Николаев нашел грудастую брюнетку после новости о разводе
19:58
"Я люблю тебя": брошенка Муцениеце вскрыла интимную связь с пропавшим Нагиевым
18:38
"Секса хватает": отдавшаяся толпе 68-летняя Успенская поделилась секретом интимного удовлетворения
18:15
Родит в конце зимы: Директор прокомментировал новость о беременности 42-летней Бочкаревой
17:55
"Облеванный, обоссанный": опорожнившийся на пол Харламов оставил Асмус мерзкий "подарок" после развода
17:35
"Жалкие продажные твари!": сбежавшая жена иноагента Пугачева снова прыснула желчью в россиян
17:15
"Не советую!": принявший роды у жены Джигурда рассказал о появлении пятого ребенка
16:55
В Ростовской области мужчина напал с пулеметом на полицейских
16:35
"Ты должна быть благодарна нам": истеричную пенсионерку Вайкуле макнули мордой в грязь
16:15
Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*
15:55
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
15:35
Куча вздыбленных пенисов у рта: развратник Панин снова отличился
15:15
Подсевшая на таблетки Лолита рассказала об отношениях с молоденьким: Разница 34 года
14:55
Жизнь в кладовке, пьянство и мысли об уходе в монастырь: нелегкая судьба актера Лыкова
14:35
За спиной у жены: Навостривший твердый агрегат Джигурда вставил в рот грудастой красотке
14:15
"Этого не достойна!": лишившийся огромного прибора сын певицы Валерии находится на грани развода
13:55
Бедный Боренька! Внебрачный сын собрался распотрошить сгнившее в земле тело Моисеева
13:35
В Нижневартовске подросток устроил в школе поножовщину
13:15
Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым
12:55
Вместе с другим мужиком: Бросившая больного Кончаловского Высоцкая показала кольцо на пальце
12:35
Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство
12:15
Вернут ли в России льготную ипотеку: прогноз риелторов
11:55
Мордобои и скандалы: Первый канал объявил о возвращении в эфир "Пусть говорят"
11:35
Женщина и ее двухлетний ребенок пострадали во время пожара в Москве
11:15
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
11:01
Высокий риск смерти: Гоген Солнцев госпитализирован с тяжелой травмой головы
10:55
Больной старик Дибров рассказал о своих похождениях в сауне: Больше 5 минут не сможешь
10:35
Морщины и нет зубов: Фото постаревшей до отвращения Бабкиной без фильтров и макияжа слили в Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство
Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым
"Вирус пошел гулять": Исколотая иголками Лолита вызвала скорую прямо к сцене
Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*
Обнаглевшего сына Королевой отправят в четырехлетнюю ссылку: Никакой благодарности
Туго обтянувшая свои прелести Кейт Миддлтон отдалась миллионеру на глазах у принца Уильяма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Как получить кредит в банке после обращения в МФО?

Как получить кредит в банке после обращения в МФО?

Взяли кредит и пытались все рассчитать? Но что-то пошло не по вашему сценарию? Никто не застрахован от сокращений на работе или снижения зарплаты. Это может привести к тому, что оплачивать заем будет нечем.
прочитано 161 раз

Микрофинансовые компании передают сведения о заемщике в БКИ, поэтому, если были просрочки, получить заем при следующем обращении будет сложнее, тем более в банке, где более тщательно проверяют данные клиента. Рассказываем подробно, дадут ли кредит в банке после обращения в МФО.

ПО ТЕМЕ

Пять способов, чтобы получить кредит в любом банке

Как исправить кредитную историю для получения ипотеки

Сюжеты Финансы

Нужно ли обманывать банк, что пользовались услугами МФО?

Менеджеров не интересует, есть у вас деньги или нет. Задача банковских сотрудников в том, чтобы клиент вернул кредит вовремя и без задержек. Если начнете обманывать менеджеров банка, ситуацию не поменяете, а усугубите свое положение.

Честно признайтесь, что пользовались услугами МФО, но деньги вернули вовремя. Если ранее оформляли займы в МФО, а теперь хотите получить сумму больше в банке, заявку одобрят при наличии положительной кредитной истории. Банк обманывать бессмысленно, потому что менеджеры подадут запрос в БКИ и выяснят, были у вас долги и просрочки или нет.

Чтобы знать о выгодных предложениях по кредитам, как правильно брать займы, и что делать, если банки отказывают в кредитах — читайте блог МБК.

Почему нельзя ругаться?

Если у вас долги и считаете, что защищать себя нужно в нападении, лучше сразу отбросьте эту тактику. Здраво оценивайте ситуацию, не ругайтесь с сотрудниками, ведь именно с их помощью можно получить одобрение по заявке на кредит. Если будете вести себя агрессивно, банк откажет в выдаче денег.

Что будет, если не оплачивать кредит?

Если вы просто решили не платить кредит, приготовьтесь к тому, что будут начислять штрафы и пени. После того как затянете с оплатой на 2-3 месяца, банк продаст долг коллекторам или передаст документы в суд. Для тех, кто официально работает, придет уведомление работодателю. Если пройдет судебное заседание, где судья заставит возвращать деньги, ежемесячно с вашей зарплаты будут удерживать часть денег.

В будущем, если будут просрочки и придется возвращать деньги по решению суда, получить новый кредит не сможете. Новые кредиторы увидят, что у вас были просрочки, поэтому откажут в оформлении нового займа не только в банке, но и в МФО.

Как поступить, если нет денег для уплаты долга?

Идите на контакт с менеджером, договаривайтесь об отсрочке и кредитных каникулах. Если понимаете, что следующий ежемесячный платеж не оплатите, сами звоните представителям финансовой компании. Не дожидайтесь, когда менеджеры будут вам названивать и спрашивать о просрочках. Помните, кредиторы не забывают о долгах своих клиентов, поэтому действуйте сразу.

Если потеряли работу и стоите на бирже труд, попали в больницу, сообщите об этом банку. В таких случаях вы можете запросить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Это значит, что банк освободит вас от выплаты кредита с процентами. При этом сохранится кредитная история и не будет штрафов.

Когда нужно рефинансировать кредит?

Если снизился доход и сложно отдавать долги по займу, воспользуйтесь услугой рефинансирования. Найдите банк, который предлагает ставку по процентам меньше, чем вы платите сейчас. Напишите заявление на рефинансирование и уведомите старого кредитора. Если не было просрочек и платите по займу свыше шести месяцев, заявку одобрят.

С помощью услуги рефинансирования удастся сократить сумму ежемесячных выплат по кредиту, потому что ставка по процентам уменьшится. Например, вы оформляли кредит под 15%, а в другом банке взяли перекредитование под 10%. Если оставить срок кредитования прежним, то сумма ежемесячных взносов будет меньше, а если уменьшить срок кредитования, то сможете сократить размер переплаты.

Важно: чем короче срок кредитования и меньше процентная ставка, тем меньше будет размер переплаты по кредиту.

Но если оформили заем в МФО, рефинансировать его не сможете. Микрофинансовые компании в основном выдают деньги на короткий срок и под высокий процент. Если заемщик ранее обращался в МФО, то для банка это сигнал — у клиента были сложности с деньгами. Но банк откажет только в том случае, если были просрочки.

Как уменьшить процентную ставку?

Попробуйте оформить рефинансирование под залог имущества. Предложите финансовой компании в качестве страховки возврата денег свою квартиру. Банки предлагают клиентам низкие процентные ставки и лояльные условия при оформлении кредита под залог.

Аналогично и с рефинансированием. Если банк отказывает или предлагает высокую ставку, воспользуйтесь услугой залога. В этом случае банк пойдет на уступки и предложит более выгодные условия.

Важно: если перестанете платить по кредиту, который брали под залог, банк подаст в суд и заберет имущество. Это правильно не распространяется на единственное жилье.

Подводим итоги: как получить деньги в банке, если брали заем в МФО?

  • Сообщите банку достоверные сведения о себе.
  • Не пытайтесь обмануть банк, т. к. правду все равно узнают, что ранее брали деньги в МФО из-за того, что были сложности с деньгами.
  • Если упал доход, воспользуйтесь рефинансированием. Найдите банк с меньшей процентной ставкой, чем сейчас, оформите перекредитование. Это не повлияет на кредитный рейтинг.
  • Банк отказал в рефинансировании? Оформите кредит под залог недвижимости, т. к. при таком раскладе менеджеры предложат низкие процентные ставки и лояльные условия.
  • Банк одобрит заявку по кредиту, даже если пользовались услугами МФО, но у вас высокая платежеспособность и кредитный рейтинг положительный.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 12:05 Источник: МБК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство

Полное недоверие
Недвижимость

"И тут как слезы покатятся!": внезапный уход сына раздавил певицу Валерию

Тяжелый удар для мамы
Сериалы

Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым

Увез семью из города
Шоу-бизнес

"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса

Какое безобразие!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

Здоровье

Названа главная ошибка россиян в сезон ОРВИ
3 главных правила зимнего гардероба
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+