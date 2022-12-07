Как получить кредит в банке после обращения в МФО?

Взяли кредит и пытались все рассчитать? Но что-то пошло не по вашему сценарию? Никто не застрахован от сокращений на работе или снижения зарплаты. Это может привести к тому, что оплачивать заем будет нечем.



Микрофинансовые компании передают сведения о заемщике в БКИ, поэтому, если были просрочки, получить заем при следующем обращении будет сложнее, тем более в банке, где более тщательно проверяют данные клиента. Рассказываем подробно, дадут ли кредит в банке после обращения в МФО.

Нужно ли обманывать банк, что пользовались услугами МФО?

Менеджеров не интересует, есть у вас деньги или нет. Задача банковских сотрудников в том, чтобы клиент вернул кредит вовремя и без задержек. Если начнете обманывать менеджеров банка, ситуацию не поменяете, а усугубите свое положение.

Честно признайтесь, что пользовались услугами МФО, но деньги вернули вовремя. Если ранее оформляли займы в МФО, а теперь хотите получить сумму больше в банке, заявку одобрят при наличии положительной кредитной истории. Банк обманывать бессмысленно, потому что менеджеры подадут запрос в БКИ и выяснят, были у вас долги и просрочки или нет.

Чтобы знать о выгодных предложениях по кредитам, как правильно брать займы, и что делать, если банки отказывают в кредитах — читайте блог МБК.

Почему нельзя ругаться?

Если у вас долги и считаете, что защищать себя нужно в нападении, лучше сразу отбросьте эту тактику. Здраво оценивайте ситуацию, не ругайтесь с сотрудниками, ведь именно с их помощью можно получить одобрение по заявке на кредит. Если будете вести себя агрессивно, банк откажет в выдаче денег.

Что будет, если не оплачивать кредит?

Если вы просто решили не платить кредит, приготовьтесь к тому, что будут начислять штрафы и пени. После того как затянете с оплатой на 2-3 месяца, банк продаст долг коллекторам или передаст документы в суд. Для тех, кто официально работает, придет уведомление работодателю. Если пройдет судебное заседание, где судья заставит возвращать деньги, ежемесячно с вашей зарплаты будут удерживать часть денег.

В будущем, если будут просрочки и придется возвращать деньги по решению суда, получить новый кредит не сможете. Новые кредиторы увидят, что у вас были просрочки, поэтому откажут в оформлении нового займа не только в банке, но и в МФО.

Как поступить, если нет денег для уплаты долга?

Идите на контакт с менеджером, договаривайтесь об отсрочке и кредитных каникулах. Если понимаете, что следующий ежемесячный платеж не оплатите, сами звоните представителям финансовой компании. Не дожидайтесь, когда менеджеры будут вам названивать и спрашивать о просрочках. Помните, кредиторы не забывают о долгах своих клиентов, поэтому действуйте сразу.

Если потеряли работу и стоите на бирже труд, попали в больницу, сообщите об этом банку. В таких случаях вы можете запросить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Это значит, что банк освободит вас от выплаты кредита с процентами. При этом сохранится кредитная история и не будет штрафов.

Когда нужно рефинансировать кредит?

Если снизился доход и сложно отдавать долги по займу, воспользуйтесь услугой рефинансирования. Найдите банк, который предлагает ставку по процентам меньше, чем вы платите сейчас. Напишите заявление на рефинансирование и уведомите старого кредитора. Если не было просрочек и платите по займу свыше шести месяцев, заявку одобрят.

С помощью услуги рефинансирования удастся сократить сумму ежемесячных выплат по кредиту, потому что ставка по процентам уменьшится. Например, вы оформляли кредит под 15%, а в другом банке взяли перекредитование под 10%. Если оставить срок кредитования прежним, то сумма ежемесячных взносов будет меньше, а если уменьшить срок кредитования, то сможете сократить размер переплаты.

Важно: чем короче срок кредитования и меньше процентная ставка, тем меньше будет размер переплаты по кредиту.

Но если оформили заем в МФО, рефинансировать его не сможете. Микрофинансовые компании в основном выдают деньги на короткий срок и под высокий процент. Если заемщик ранее обращался в МФО, то для банка это сигнал — у клиента были сложности с деньгами. Но банк откажет только в том случае, если были просрочки.

Как уменьшить процентную ставку?

Попробуйте оформить рефинансирование под залог имущества. Предложите финансовой компании в качестве страховки возврата денег свою квартиру. Банки предлагают клиентам низкие процентные ставки и лояльные условия при оформлении кредита под залог.

Аналогично и с рефинансированием. Если банк отказывает или предлагает высокую ставку, воспользуйтесь услугой залога. В этом случае банк пойдет на уступки и предложит более выгодные условия.

Важно: если перестанете платить по кредиту, который брали под залог, банк подаст в суд и заберет имущество. Это правильно не распространяется на единственное жилье.

Подводим итоги: как получить деньги в банке, если брали заем в МФО?