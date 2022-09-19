Как исправить кредитную историю для получения ипотеки

Представьте ситуацию, решили оформить ипотеку и обратились в банк, но получили отказ. Одна из главных причин отказа – низкий кредитный рейтинг. Если в течение двух лет оформляли заем и были просрочки по оплате, в оформлении нового кредита откажут. Перед подачей заявки на кредит проверьте кредитный рейтинг. Зайдите на сайт Госуслуг, авторизуйтесь и закажите выписку. Если кредитная история испорчена, банки откажут в оформлении ипотеки.

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Авторы «Блога МБК» рассказали, почему отказывают в ипотеке и как исправить кредитную историю.

Могут ли отказать в ипотеке с хорошей кредитной историей?

Если взяли выписку и с кредитным рейтингом все в порядке, но банк все равно отказывает в выдаче денег, оцените платежеспособность. Банки страхуют риски, поэтому не выдают деньги заемщикам, которым при выплате долга придется отдавать свыше 50%. Возможно, у вас есть еще кредит, который приходится оплачивать. Из-за высокой кредитной нагрузки банк вправе отказать в выдаче ипотеки.

Например, если доход вашей семьи 100 тыс. руб. в месяц, а по ипотеке придется ежемесячно отдавать 40 тыс. руб., заявку одобрят. Но это при наличии положительного кредитного рейтинга. Если придется отдавать ежемесячно 60 тыс. руб., то это превышает 50% от дохода, поэтому банк отклонит заявку.

Что делать, если кредитная история испорчена?

Для исправления кредитной истории есть несколько способов.

Оформите рассрочку на технику, строительные материалы или мебель в супермаркете. Но этот способ не всегда работает.

Откройте депозит в банке.

Оформите кредит на минимальную сумму без проверки рейтинга.

Оформите кредитную карту.

Исправить кредитную историю с помощью рассрочки

В крупных супермаркетах легко оформить рассрочу на товар. Требуется паспорт и наличие пенсионных отчислений за последние шесть месяцев. Менеджеры не проверяют кредитную историю клиента, если сумма не превышает 100 тыс. руб. Оформите рассрочку на технику или мебель и рассчитайтесь вовремя.



Если будете вносить платежи в срок, то после погашения кредита, сведения передадут в Бюро кредитных историй. В итоге удастся улучшить статистику. На практике, когда заемщик вовремя выполняет свои обязательства в течение 5−6 месяцев, менеджеры могут сами перезвонить и предложить оформить кредит.

Депозит в банке для исправления КИ

Когда вы открываете депозит, для банка это служит сигналом, что вы не испытываете финансовых проблем. И если через несколько месяцев после открытия счета обратитесь в этот же банк, кредитор одобрит заявку. Связано это с тем, что деньги на депозите будут выступать в качестве гаранта возврата долга. Старайтесь открывать депозит с регулярным пополнением, чтобы повысить свои шансы на положительное решение заявки по ипотеке в будущем.

Оформите кредит на минимальную сумму

Если отказывают в ипотеке из-за испорченного кредитного рейтинга, возьмите кредит на минимальную сумму. Например, возьмите в долг в 50-60 тыс. руб. на полгода. Рассчитайтесь вовремя и сведения передадут в БКИ, что позволит поправить статистику. В итоге сможете обратиться в банк и оформить ипотеку.

Кредитная карта для исправления КИ

Банки предлагают клиентам оформить карты рассрочки со льготным периодом. Льготный период означает, что во время использования карты, платить по процентам не придется. Существенный минус кредитных карт — высокая процентная ставка. Но если платить вовремя и не допускать просрочек, повысите рейтинг с помощью кредитной карты.

В итоге сможете обратиться в банк и оформить ипотеку, от кредитной карты потом сможете отказаться.

Ипотека под залог

Если нет времени исправлять кредитную историю, попробуйте обратиться в банк и оформить кредит под залог другой недвижимости. Это не обязательно должна быть квартира. Разрешается оставлять в залог ценные бумаги, дома, транспортные средства.

Но если перестанете выполнять обязательства и вносить деньги, банк заберет залоговое обеспечение по решению суда. Не бойтесь оформлять ипотеку под залог другого жилья, если вовремя будете платить по счетам, то никаких проблем не будет.

Как повысить шансы на получение ипотеки?

При подаче заявки указывайте достоверные сведения о себе. При наличии дополнительного дохода, отразите данные в анкете, что позволит повысить шансы на получение денег.



Откройте депозит в банке. Менеджеры при рассмотрении заявки увидят, что у вас есть сбережения. Банки страхуют риски, поэтому понимают, если перестанете выполнять финансовые обязательства, кредитор сможет временно заморозить вклад.



Банки предлагают зарплатным клиентам более выгодные условия оформления кредита и не так тщательно проверяют платежеспособность.



Не подавайте заявку, если сумма ежемесячного платежа будет превышать 50% дохода.



Воспользуйтесь залоговым обеспечением. Подходит для людей с плохой КИ. Когда заемщик оформляет кредит под залог недвижимости, ценных бумаг или машины, менеджеры уже не так тщательно будут проверять кредитный рейтинг.



Приводите поручителей. Желательно, чтобы у вашего поручителя была положительная кредитная история.