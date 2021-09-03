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Экономика
Россия и хризотил: Сергей Лавров озвучил позицию правительства по асбесту

Россия и хризотил: Сергей Лавров озвучил позицию правительства по асбесту

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями крупных предприятий Свердловской области отметил, что позиция правительства по вопросу применения хризотилового асбеста осталась неизменной. Об этом сообщил сайт правительства региона в четверг, 2 сентября.
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«Мы вместе с министерством промышленности и торговли на двухсторонних переговорах убеждаем наших партнеров из Индии, Вьетнама и других азиатских стран в безопасности этой разновидности асбеста. Приводим доказательства. Прошу вас подготовить позицию бизнеса по этому вопросу, будем также на неё опираться» – ответил глава МИД на вопрос генерального директора комбината «Ураласбест» Юрия Козлова о необходимости поддержки «горного льна» на международной арене.

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На данный момент существуют разные мнения о применении хризотилового асбеста и продуктов на его основе в мировой промышленности. С одной стороны, этот минерал обладает уникальной совокупностью полезных свойств, позволяющих применять его более чем в 300 видах изделий. Он не горит, не плавится, не проводит электричество, на разрыв прочнее многих марок стали и при этом обладает волокнистой структурой, т.е. крайне легок в обработке. Из хризотилового асбеста изготавливают строительные материалы (шифер, трубы, фасадные плиты, сайдинг и т.д.), накладки на тормозные колодки, защитное снаряжение для пожарных и работников горячих цехов, термоизоляционные материалы с дополнительной противопожарной нагрузкой и многое другое.

За счет своих уникальных природных свойств, продукты на основе хризотилового асбеста служат очень долго – к примеру, срок эксплуатации обычного шифера превышает 30 лет. Более того, их цена существенно ниже, чем у синтетических аналогов, особенно в нашей стране. Почему? Потому что Россия является мировым лидером по объемам добычи хризотилового волокна. В нашей хризотиловой индустрии работает два гигантских комбината («Ураласбест» и «Оренбургские минералы»), разрабатывающие месторождения, где сосредоточено 80% запасов руды.

Всего в 41 взаимосвязанном производстве отрасли трудятся 38,5 тысяч человек, а если взять всех работников, кто так или иначе связан с хризотилом в нашей стране получится цифра порядка 400 000 человек. Продукты на основе хризотилового асбеста пользуются широкой популярностью как в России и странах ближнего зарубежья, но и в Юго-Восточной Азии.

Кадр youtube.com

С другой стороны, представители ЕС и ряда международных организаций много лет ведут активную борьбу с хризотилом, пытаясь запретить добычу и производство продуктов на его основе по всему миру. Каждые два года на заседании сторон Роттердамской конвенции по использованию опасных веществ зарубежные «партнеры» ставят данный вопрос, сопровождая его давлением по различным каналам. «В предстоящем году состоится 10 заседание сторон Роттердамской конвенции, где вновь будет поднят вопрос о запрете хризотила. Это отрасль, в которой работают несколько десятков тысяч человек.

Сегодня враги минерала пытаются изменить методику голосования – с консенсуса на голосование большинства. Я обращаюсь к Вам с просьбой – не допустить запрета минерала. Мы готовы письменно изложить свою позицию» – заявил Юрий Козлов на встрече с министром. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что он хорошо знаком с текущей проблемой – МИД работает по данному вопросу. «А насчет конвенции: это на самом деле тенденция.

На Западе уже давно не употребляют выражение «международное право», а говорят «миропорядок, основанный на правилах». Это предполагает и подобного рода неприемлемые, неправовые действия по изменению конвенционных документов. Конвенция – по определению – консенсус. Ее вырабатывают с согласия всех участников. Чтобы ее изменить, включая процедуры, нужен опять же консенсус. И вносить нужно поправку в саму конвенцию» – подчеркнул министр иностранных дел.

Официальная позиция правительства Российской Федерации, зафиксированная в постановлении №869 от 31 июля 1998 года, не изменилась и по сей день – контролируемое использование хризотилового асбеста безопасно для здоровья людей и окружающей среды. Существующие же запреты в других странах «..не имеют достаточных медико-биологических обоснований» и были совершены поспешно.

Традиционно заседание сторон Роттердамской конвенции сопровождается массовыми демонстрациями работников хризотиловой отрасли – они, как никто другой, понимают важную роль, которую «горный лен» играет в современном мире. Их солидарная позиция резонирует с желаниями населения динамично развивающихся стран – хризотиловая продукция для них означает надежное и быстрое решение проблем с жильем, доступом к питьевой воде, строительству инфраструктуры и достойной жизни. Россия не одинока в этом противостоянии, что еще раз демонстрирует истинность защищаемых позиций.

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Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 11:56

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