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Неизвестный асбест: мифы и правда вокруг

Неизвестный асбест: мифы и правда вокруг "горного льна"

Кадр youtube.com
Вечные лампы, саламандры, негорящие скатерти и самый полезный из самых "опасных" минералов на планете Земля – все это асбест, что с греческого означает "неразрушимый". Если сравнивать историю с кораблем, то за последние тысячелетия на днище судна под названием "горный лен" наросли многие слои мифов, легенд и слухов, превратившие минеральное волокно в настоящую химеру: кто-то говорит о его безусловной пользе, а другие боятся асбеста как огня. Правда, как всегда, посередине – в этой статье мы проверим на прочность некоторые популярные мифы об асбесте.
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Для начала, немного о самом минерале. Асбест – это торговое наименование для двух групп природных минеральных волокон: хризотила и амфиболов. Они отличаются по химическому составу, структуре, своим прочностным характеристикам и сферам применения. Общим для всех видов асбеста является волокнистая структура, прочность и абсолютная негорючесть.

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Хризотиловый асбест представляет собой гидросиликат магния. Он выдерживает нагрев до 1500°С, усилие на разрыв до 300 МПа, устойчив к механическим повреждениям и не проводит электричество.

Сегодня он применяется более чем в 300 видах промышленных изделий – от кровельных материалов (шифера) и труб до термоизоляции в атомных котлах ледоколов и ракетостроении. Волокнистая структура и уникальные свойства минерала обеспечивают ему высокую применимость в промышленности.

Есть у него одна особенность – хризотиловое волокно растворяется в кислой среде. И, если для ряда промышленных задач это делает его бесполезным, то для здоровья человека данная особенность критически важна.

При попадании в легкие волокна хризотил-асбеста быстро растворяются макрофагами (клетками, ответственными за очистку легких). Это "санитары" легких для очистки респираторной системы от инородных частиц и патогенов выделяют как раз кислоту. В итоге работники и потребители от хризотила не страдают.

А вот от амфиболов – да. В составе амфиболового асбеста есть железо, что делает его устойчивым к кислотам. Если его вдохнуть, то он навсегда останется в легких человека, провоцируя заболевания, в том числе и онкологию. Сегодня амфиболовый асбест запрещен к использованию по всему миру, а хризотиловый – нет.

Но, так как все эти виды минерала называются "асбест", а в химических свойствах волокна готов разбираться не каждый, то в социуме родился ряд мифов о безусловной опасности всех видов минерала. Это заблуждение существует и сейчас, несмотря на огромный объем доступной информации: исследований, ГОСТов, постановлений правительства и рекомендаций профильных НИИ.

А вот другой распространенный миф о том, что асбест окружает нас повсюду, не лишен оснований. Скажем, в России он активно применяется в программах регионального и федерального капитального ремонта, в частном строительстве, его используют ЖКУ для прокладки и ремонта систем коммуникаций.

Кадр youtube.com

Естественно, это хризотил-асбест. Его негорючесть (а это единственный материал, продукты на основе которого имеют класс "НГ") делает его частью системы пассивной пожарной безопасности, а доступность на рынке (Россия – мировой лидер по добыче и обработке хризотилового волокна) обеспечивает привлекательность для застройщиков. Из хризотила делают шифер, трубы для систем водоснабжения и канализации, фасадные панели, герметики и мастики, его укладывают как теплоизоляцию, из него делают тормоза для поездов и многое другое.

Если вы видите на улице яркий фасад офисного здания или торгового центра, цветную крышу на вновь отремонтированном доме – есть большая вероятность, что они сделаны из хризотилового волокна. Уже давно хризотил-асбест – это не только привычный всем нам шифер, но и десятки других изделий, позволяющих эксплуатировать строить современные коммерческие, производственные и жилые объекты.

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Автор: 21 декабря 2020, 08:49

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