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Экономика
Москва возобновила прием заявок на субсидии для бизнеса

Москва возобновила прием заявок на субсидии для бизнеса

Поддержку смогут получить франчайзи, резиденты столичных технопарков, участники Московского инновационного кластера, а также владельцы гостиниц, соцпредприятия и компании из списка приоритетных отраслей. Решение о возобновлении приема заявок принято из-за высокого спроса предпринимателей.
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Подать заявку на возмещение расходов за участие в выставках, продвижение товаров и услуг в Сети, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами можно с 12 июля по 6 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Кроме того, работающие по франшизе предприниматели могут получить компенсацию расходов на уплату процентов по кредитам, приобретение оборудование, лизинг, оплату коммунальных услуг, паушального взноса и роялти.

Также столица возобновила прием заявок на получение субсидий на создание нового продукта и от компаний-экспортеров. Заявление можно подать до 1 сентября и 12 августа соответственно.

Москва активно оказывала помощь бизнесу в разгар пандемии. В прошлом году столица утвердила программу из 14 субсидий и грантов.

Поддержка предпринимателей продолжилась в 2021 году. Сейчас столичному бизнесу доступно уже 17 субсидий и грантов.

Подать заявку можно через сайт mos.ru и сервисы Московского инновационного кластера. Узнать больше информации и направить заявление на получение финансовой помощи малому и среднему бизнесу можно на сайте cashback.moscow.business.

С начала 2021 года столичному бизнесу одобрено 500 заявок на поддержку в качестве субсидий и грантов. Из общая сумма – почти 560 миллионов рублей. Наиболее востребованными стали компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках.

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Фото: АГН Москва
Автор: 12 июля 2021, 12:50 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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