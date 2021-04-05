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Экономика
В Москве до конца 2021 года откроют еще 20 ярмарок

В Москве до конца 2021 года откроют еще 20 ярмарок

В Москве становится все больше ярмарок с качественной отечественной фермерской продукцией. До конца 2021 года откроется еще 20 таких торговых точек.
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Сейчас в Москве действуют 44 ярмарки, где представлена продукция из 42 регионов России. Создано более тысячи торговых мест.

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В Москве откроются новые рынки с фермерской продукцией

С января по март текущего года ярмарки посетили 660 тысяч человек. Продано 576 тонн продукции.

Места для торговли предоставляют бесплатно. Это позволяет региональным производителям выйти на огромный столичный рынок сбыта, познакомить москвичей с уникальной продукцией.

"А основное — минимизировать свои затраты за счет исключения арендной платы, расходов на приобретение торгового оборудования и инвентаря, оплаты коммунальных услуг», — отметили в Департаменте торговли и услуг Москвы.

Сами торговцы уверены: межрегиональные ярмарки помогают фермерам и малому бизнесу. "Это тот формат, который позволяет свести непосредственного производителя с потребителем", — поделился своим мнением участник межрегиональных ярмарок Алексей Бурков.

Фото: Мобильный репортер /АГН Москва

Ранее "Дни.ру" писали, что в районах Марьина Роща, Бирюлево Восточное и Вешняки откроются торговые павильоны с фермерской продукцией. Такие рынки появляются в Москве в рамках программы благоустройства "Мой район".

С апреля по декабрь для москвичей открыты рынки выходного дня. Там можно купить самую разнообразную продукцию – от рябы и мяса до хлеба, овощей и ягод.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 5 апреля 2021, 18:11

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