Сахар подешевел, хлеб подорожал: какие меры были приняты по сдерживаю цен на продукты в России

Ранее Владимир Путин заметил, что в 2020 году стоимость сахара увеличилась на 73%, а подсолнечного масла – на 26%. Макароны и мука подорожали на 16%. Министры пообещали принять меры, после чего – отчитаться.
Во время недавней встречи с президентом Максим Решетников заявил, что были подписаны соглашения с торговыми сетями и осуществляется поддержка российских производителей. После этого министр экономического развития сообщил: цены на сахар снизились, на масло – стабилизировались.
Но принятых мер оказалось недостаточно, отметил Решетников. В повышении цен на продукты он обвинил мировые рынки и отечественных спекулянтов, которые придерживают товар и дожидаются повышения стоимости, чтобы продать его выгоднее для себя.
Именно поэтому российская пшеница с октября по декабрь 2020 года подорожала на 20%. В январе 2021-го ее стоимость еще увеличилась на 12%. Путин признал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. Решетников, в свою очередь, сообщил, что с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу будет увеличена вдвое.
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