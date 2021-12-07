Путин назвал главную проблему России

Во вторник, 7 декабря, Владимир Путин заявил: в настоящий момент главная проблема в России – рост инфляции. Президент отметил, что в конце ноября 2021 года она составила 8,4%. В следующем году, по словам главы государства, необходимо вернуться к 4%.
Также Путин призвал добиться роста реальных доходов жителей России не ниже 2,5%. Снизить инфляцию можно, увеличивая предложения на отечественном рынке, указал президент. По его мнению, в первую очередь это должно коснуться продовольственных товаров, необходимо увеличить поставки и производство мясных изделий, сахара и овощей.
Вместе с тем Путин оценил рост экономики России. Он сообщил, что за 10 месяцев ВВП вырос на 4.6%, а также отметил: это не самый большой, но и не самый маленький рост в мире.
"Для российской экономики – это хороший показатель", – считает глава государства.
Во время совещания президент также рассказал, что занятость в России достигла 72,3 миллиона человек. По словам Владимира Путина, правительство РФ восстановило рынок труда, однако многие проблемы так и остались нерешенными, поэтому работу необходимо продолжать.