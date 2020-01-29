Доллар и евро ударили по рублю

Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения.
Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
кончать в рот