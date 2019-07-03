В России хотят ввести контроль за сбором ягод и грибов

Минсельхоз рассчитывает взять под контроль сбор ягод, грибов и орехов, а также березового сока и трав. Ведомство отмечает, что сейчас в законодательстве есть пробелы в этой сфере, которые необходимо устранить.

В частности, чиновники считают, что дикоросы – это ценный экспортный ресурс, который необходимо контролировать, поскольку он пользуется большим спросом как в России, так и за рубежом. Отмечается, что под контроль планируется взять абсолютно весь сбор ягод – даже для личных целей. Ранее Минсельхоз заявил, что ведомство никогда не выступало с инициативной лицензировать и облагать налогом сбор дикоросов.