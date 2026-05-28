Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства

Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства
91

При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов, рассказал Сергей Собянин.

Московские предприятия в 2025 году привлекли свыше 100 млрд рублей инвестиционных кредитов на развитие и расширение производств при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По словам градоначальника, в столице действует система мер, ориентированная на развитие высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и запуск серийного выпуска современной продукции. Механизмы поддержки позволяют компаниям модернизировать мощности, закупать оборудование, строить новые площадки и быстрее выводить на рынок технологичные решения.

По итогам работы фонда уже построено более 184 тыс. кв. м промышленных площадей. В 2025 году в эксплуатацию ввели 19 промышленных объектов, предприятия приобрели свыше 1,6 тыс. единиц оборудования. Благодаря этим проектам в городе появилось 3,3 тыс. рабочих мест.

В 2026 году Москва планирует реализацию еще 30 проектов. Они предусматривают ввод 240 тыс. кв. м новых площадей и создание около 5 тыс. рабочих мест. В целом через программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в экономику столицы удалось привлечь 570 млрд рублей инвестиций. Сейчас в рамках поддержанных инициатив в городе строится более 2,6 млн кв. м производственных площадей. К 2030 году эти проекты могут обеспечить около 50 тыс. новых рабочих мест.

Среди направлений, получивших поддержку, — выпуск отечественной компьютерной техники и комплектующих, производство систем автоматизации, распределительных устройств для электростанций, продукции для дата-центров и решений для возобновляемой энергетики.

В числе конкретных проектов — предприятие компании «ИнтехПро» по производству российской компьютерной техники, новые линии «Парус электро», а также производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа компании «Эластик технолоджис» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

Параллельно город продолжает поддерживать инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты. В 2025 году в рамках этой программы в Москве построили 15 новых высокотехнологичных производств, включая пищевой технопарк «Рябиновая 44» в Очаково-Матвеевском и расширенные мощности Лианозовского молочного комбината в Дмитровском районе.

28 мая 2026, 12:41
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш

Последние новости атомной отрасли подтверждают успешное развитие стратегического партнерства России и Казахстана. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на площадке будущей АЭС выполнено более 90% полевых инженерных изысканий, что является важным этапом реализации масштабного проекта. В мае 2026 года в Москве состоялись предметные переговоры руководства российской государственной корпорации и ответственного ведомства Республики Казахстан.

Новости энергетики: Лихачев ("Росатом") сообщил о запуске мощнейшего реактора

Госкорпорация "Росатом" официально ввела в эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Эти долгожданные новости подтверждают технологическое лидерство России, а глава компании Алексей Лихачев назвал пуск технологическим успехом и трудовым подвигом. Введенный в эксплуатацию 27 апреля, инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с 1 мая начал официальные поставки электроэнергии в Единую энергосистему страны.

Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами. В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P; 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%.

Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли.

Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды. В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

