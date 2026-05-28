Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства

При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов, рассказал Сергей Собянин.

Московские предприятия в 2025 году привлекли свыше 100 млрд рублей инвестиционных кредитов на развитие и расширение производств при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По словам градоначальника, в столице действует система мер, ориентированная на развитие высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и запуск серийного выпуска современной продукции. Механизмы поддержки позволяют компаниям модернизировать мощности, закупать оборудование, строить новые площадки и быстрее выводить на рынок технологичные решения.

По итогам работы фонда уже построено более 184 тыс. кв. м промышленных площадей. В 2025 году в эксплуатацию ввели 19 промышленных объектов, предприятия приобрели свыше 1,6 тыс. единиц оборудования. Благодаря этим проектам в городе появилось 3,3 тыс. рабочих мест.

В 2026 году Москва планирует реализацию еще 30 проектов. Они предусматривают ввод 240 тыс. кв. м новых площадей и создание около 5 тыс. рабочих мест. В целом через программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в экономику столицы удалось привлечь 570 млрд рублей инвестиций. Сейчас в рамках поддержанных инициатив в городе строится более 2,6 млн кв. м производственных площадей. К 2030 году эти проекты могут обеспечить около 50 тыс. новых рабочих мест.

Среди направлений, получивших поддержку, — выпуск отечественной компьютерной техники и комплектующих, производство систем автоматизации, распределительных устройств для электростанций, продукции для дата-центров и решений для возобновляемой энергетики.

В числе конкретных проектов — предприятие компании «ИнтехПро» по производству российской компьютерной техники, новые линии «Парус электро», а также производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа компании «Эластик технолоджис» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

Параллельно город продолжает поддерживать инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты. В 2025 году в рамках этой программы в Москве построили 15 новых высокотехнологичных производств, включая пищевой технопарк «Рябиновая 44» в Очаково-Матвеевском и расширенные мощности Лианозовского молочного комбината в Дмитровском районе.