Дело в привычке: молодежь лишает Россию пенсии

Центробанк заявил, что поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Эксперты считают, что молодые люди нерационально тратят деньги.

В докладе Центробанка говорится, что молодежь умеет копить деньги, но большинство "склонно к вложению свободных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу". По мнению специалистов, подобная "нерациональная" тактика негативно повлияет на баланс сбережений и подорвет устойчивость модели пенсионной системы.

В Центробанке также отметили, что в эпоху развитых технологий молодежь отдает предпочтение благам общего пользования. В свою очередь это приводит к отказу от "активного обладания" частной собственностью и отрицательно сказывается на росте экономики.

Для борьбы с негативными тенденциями эксперты намерены взаимодействовать с миллениалами. Они планируют уделить внимание работе с "поведенческой иррациональностью" молодых людей.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев рассказал о том, что можно сделать для улучшения ситуации, сообщает РИА Новости. "Надо заниматься не только финансовым просвещением, но и создавать специальные продукты для населения, приобщать к работе с финансовыми инструментами, которые позволят заниматься не только простым накопительством пенсионных ресурсов, но и приумножать их и выходить на солидные суммы", – пояснил он.

По мнению эксперта, молодые люди не готовы к пониманию, что они должны заботиться о пенсионном обеспечении, которое наступит через несколько десятков лет. Беляев напомнил, что эта задача лежит не только на государстве, но и на самом человеке, которому когда-то предстоит выйти на заслуженный отдых. "Мы понимаем, что привычка к тому, что государство должно помогать и в тяжелых ситуациях, и в смысле пенсионного обеспечения полностью брать на себя все обязанности – это не изжито даже в поколении молодежи, которая росла при рынке", – констатировал эксперт.