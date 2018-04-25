Пенсии быть: паникующим россиянам вернули надежду

Увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда России не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий. Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер.

ПФР решил успокоить россиян, которые после новости о дефиците предположили, что лишатся этих социальных выплат. Ведомство разъяснило, что изменения связаны с приведением казны фонда в соответствие с буквой закона о федеральном бюджете.

"Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год также носит технический характер. Более того, бюджет предусматривает сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей", – цитирует сообщение фонда "Газета.ru". В ПФР объяснили, что таким образом снижается зависимость от госбюджета.

Казна Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирована за счет имеющихся остатков средств, которые образовались в бюджете на начало этого года. В ПФР пообещали, что все выплаты будут производиться в срок и в полном объеме.

Ранее Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Сообщалось, что, согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.

Как писали Dni.Ru, некоторое время назад глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что одна из главных задач нового правительства России – проработка повышения пенсий гражданам. Он отметил, что вопрос о возвращении индексации работающим пожилым людям не закрыт.