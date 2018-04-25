Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Эксклюзив Конфликт в Сирии Дом-2

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Экономика

Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.

Продолжение: Пенсии быть: паникующим россиянам вернули надежду
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Прогнозируемые в 2018 году доходы Пенсионного фонда России сократятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. По оценкам специалистов, такое явление связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплатам в сфере страхования, передает РБК.

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Сюжеты Пенсия

Однако эксперты призывают граждан не паниковать раньше времени. Специалисты убеждены, что такой шаг Минтруда никак не повлияет на своевременное получение средств россиянами. "Как я понимаю, анонсированное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит сугубо технический характер. Оно ни в коей мере не повлечет за собой каких-либо трудностей с выплатами пенсий", – заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

  

Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил о планах правительства работать в направлении повышения пенсий россиянам. Он подчеркнул, что вопрос о возобновлении индексации работающим пожилым людям не закрыт и еще будет рассмотрен.  

Напомним, что с 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. Отчисления работающих россиян на накопительную часть идут на выплаты пенсионерам. 

Автор: Михаил Вштанов25 апреля 2018, 12:56

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