Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян

Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.



Прогнозируемые в 2018 году доходы Пенсионного фонда России сократятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. По оценкам специалистов, такое явление связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплатам в сфере страхования, передает РБК.

Однако эксперты призывают граждан не паниковать раньше времени. Специалисты убеждены, что такой шаг Минтруда никак не повлияет на своевременное получение средств россиянами. "Как я понимаю, анонсированное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит сугубо технический характер. Оно ни в коей мере не повлечет за собой каких-либо трудностей с выплатами пенсий", – заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.





Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил о планах правительства работать в направлении повышения пенсий россиянам. Он подчеркнул, что вопрос о возобновлении индексации работающим пожилым людям не закрыт и еще будет рассмотрен.

Напомним, что с 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. Отчисления работающих россиян на накопительную часть идут на выплаты пенсионерам.