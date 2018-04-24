Форум форумов: итоги ЯМЭФ-2018

Международной изоляции России, о которой так много в последнее время любят говорить на Западе, не существует. Это доказал IV Ялтинский международный экономический форум, собравший более трех тысяч участников из 71 страны мира. В Крым приехали политики, бизнесмены, чиновники, эксперты и лидеры молодежных объединений. Итоги встречи поражают: подписаны около ста соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

История Ялтинских форумов уходит корнями в 2015 год, тогда на первую международную встречу приехали 600 гостей из 13 стран мира. С годами форум набрал серьезный вес, его популярность выросла – число участников увеличилось в пять раз, а стран, из которых они приехали – в пять с половиной. Кроме того, на площадках нынешней встречи, которая прошла с 19 по 21 апреля, собрались участники из таких, казалось бы, не слишком дружественных нам стран, как США, Великобритании, Польши и даже Украины.

Только из Германии и Австрии на форум приехали более ста бизнесменов, общественных деятелей, экспертов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ. Это говорит о том, что европейский бизнес не настроен на то, чтобы Россия закрыла двери для их проектов и инвестиций. Сотрудничество идет и в политической сфере: здравомыслящие депутаты и чиновники еще остались в странах, руководство которых заняло по отношению к России конфронтационную позицию.





Делегация из Германии приехала на форум с конкретными проектами, в частности, создания в Ялте экоцентра. Представители крупной компании, владеющей заводами, выпускающими экологически чистые строительные материалы, уже подыскивают в Крыму потенциальные земельные участки для реализации проекта.

Глава фракции Левой партии в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер:

На базе экоцентра планируется разработать концепцию продвижения экологического строительства с участием крымских властей и общества. Мы не хотим навязывать свое видение, напротив, нам необходим совместный план, который станет актуальным для Крыма и России.

Впервые в форуме приняли участие делегации из Бельгии, Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза. Его представляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий, высокопоставленных чиновников, известных экспертов и предпринимателей.





Представители Греции говорили о перспективности строительства в Керчи контейнерного хаба, который позволит разгрузить порт Новороссийска и будет способствовать развитию логистической инфраструктуры республики. По словам вице-председателя Греко-русского альянса Илиаса Метоикидиса, сегодня порт Новороссийска перегружен, а объем экспортно-импортных операций по перевалке грузов через него постоянно растет.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов:

Мы хотим показать Крым малым странам, продемонстрировать им объективную картину жизни в республике. Рассчитываем, что это будет работать на то, чтобы на Генассамблее ООН опротестовывались резолюции антироссийской направленности.

Всего на полях Ялтинского форума за три дня прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания "Будущее глазами молодежи", "Будущее России" и "Будущее мира". На них говорили о развитии туризма, строительства, виноделия, о создании свободных экономических зон и территорий опережающего развития.





Крым в этом плане развивается стремительно: число туристов растет год от года, гостиничный бизнес предлагает услуги европейского качества, в городах возводятся новые современные микрорайоны, строятся автодороги и конечно же Крымский мост.

Обсуждали на форуме и темы, которые влились в нашу повседневную жизнь сравнительно недавно: криптовалюты и блокчейн-технологии, механизмы противодействия фальшивым новостям (fake news), цифровую безопасность и онлайн доступность финансовых услуг. Конечно же, речь шла и о текущем состоянии и перспективах устойчивого развития мировой экономической системы и международного сотрудничества с Россией.





Одним из важных событий встречи стало учреждение международного волонтерского движения Ялтинского экономического форума. Юноши и девушки договорились о содействии в установлении прямых связей и регулярного сотрудничества молодежи с представителями общественных организаций, бизнес-сообщества и государств с целью обмена опытом и информацией по вопросам, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере экономической политики.

На форуме также была сформирована постоянно действующая экспертная площадка – экспертный совет, в который уже вошло порядка 30 специалистов из 20 стран. Они консультировали других участников ялтинской встречи, в том числе, по теме заключения международных соглашений о сотрудничестве.





Отдельно на форуме обсудили перспективы культурного, туристического и экономического развития Крыма. Дискуссия, посвященная будущему региона, была тем более актуальна, так как хозяйка форума, Ялта, в этом году празднует 180-летие. Гости смогли обсудить с руководителями региона стратегию развития полуострова на срок до 2030 года, а также возможности интеграции республики в международную торговлю.

А интеграцию эту, судя по итогам форума, обещает взрывное развитие. Ключевыми инвестиционными соглашениями по Крыму, заключенными в Ялте, стали: создание торгово-ярмарочного комплекса "Базар", строительство торгово-выставочного комплекса, создание и развитие современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза "Гурзуфский".





Зарубежные инвесторы также согласились участвовать в проектах строительства молочного козоводческого комплекса, завода по производству стеклотары, логистического комплекса и отеля в аэропорту Симферополя.

На полях форума прошла первая Ялтинская конференция "Экономическое развитие Сирии" при участии многочисленной правительственной делегации из Сирийской Арабской Республики под руководством министра экономики и внешней торговли Самера Аль-Халиля.





Были подписаны меморандум о межрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия и Крымом, и меморандум о взаимодействии между общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Сирийско-российским деловым советом по развитию двусторонних предпринимательских проектов.

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль:

Сирия заинтересована в поставке своей сельскохозяйственной продукции в Крым. Кроме того, мы рассмотрели возможность создания морского пути из Крыма в сирийский Тартус, это важно для развития торговли.

Интерес к форуму растет не только со стороны участников, но и журналистов. Если в прошлом году его работу освещало 250 представителей СМИ, то в этот раз на площадке работают уже более 350 журналистов из 100 российских и зарубежных редакций и телеканалов. Международными информационными партнерами Ялтинского форума впервые стали крупные иностранные медиахолдинги.





Ялтинский международный экономический форум был организован фондом "Крымконгресс" и правительством республики при поддержке администрации президента. Организационный комитет встречи возглавили глава Крыма Сергей Аксенов и сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.