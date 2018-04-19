Сирийская делегация прибыла на Ялтинский форум

Крупная делегация из Сирии прибыла в Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Ее возглавляет министр экономики и внешней торговли арабской республики Самер аль-Халиль.

В состав делегации вошли 80 человек. В аэропорту гостей из Сирии встречал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель правления фонда форума и сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров заявил, что в рамках мероприятия будет обсуждаться и послевоенное возрождение Сирии. Помимо прочего, планируется подписать договоренности о реализации проекта зернового хаба в одном из крымских портов, чтобы наладить поставки в арабскую республику.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум стартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля. В этом году число иностранных участников бьет рекорды. По словам Назарова, зарегистрировались представители 71 государства. При этом организаторы планировали, что на форум прибудут гости из 60 стран.

Среди иностранцев – делегаты из США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. "Это не только участники деловой программы, но и порядка 300 молодых парламентариев и лидеров крупных молодежных объединений, которые будут предлагать свое видение решения глобальных вызовов и угроз в экономической и политической сфере", – подчеркнул Назаров.





Ялтинский международный экономический форум – одно из самых масштабных мероприятий такого рода в России наряду с Сочинским, Петербургским и Восточным (Владивосток) форумами. На площадке обсуждаются инвестиции в Крымский полуостров, его социально-экономическое развитие. В мероприятии принимают участие представители бизнеса и власти, а также эксперты и аналитики.

Первый Ялтинский форум состоялся в апреле 2015 года. В нем приняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. В этом году число участников форума выросло в пять раз – до трех тысяч.