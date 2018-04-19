Крым станет русской Калифорнией

Крым по темпам своего развития имеет все шансы стать российской Калифорнией. Такое заявление сделал директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития Вадим Павлов.

"Сложился образ такой российской Калифорнии. Самый зеленый штат, самый творческий штат, самый свободный штат, самый экономически развитый штат, самый высокотехнологичный. Надеюсь, через какое-то количество лет в Крыму реально будет российская Калифорния", – сказал Павлов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

Американский штат Калифорния – самый развитый и богатый. Здесь сосредоточены компьютерные концерны, крупнейшие предприятия различных отраслей промышленности. Калифорния является столицей мирового шоу-бизнеса: здесь расположен Голливуд и десятки киностудий.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум стартовал в четверг, 19 апреля. Площадка будет работать до 21 апреля, сообщает РИА Новости. В этом году число иностранных участников бьет рекорды: зарегистрировались представители 71 государства. При этом организаторы планировали, что на форум прибудут гости из 60 стран.





Среди иностранцев – делегаты из США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Китая и многих других государств. Это не только участники деловой программы, но и молодые парламентарии, лидеры крупных молодежных объединений. На форуме обсуждаются инвестиции в Крымский полуостров, его социально-экономическое развитие.

Первый Ялтинский форум прошел в апреле 2015 года. В нем приняли участие 600 человек, в том числе представители 13 зарубежных стран. В этом году число участников форума выросло в пять раз – до трех тысяч.