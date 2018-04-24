Для россиян введут новые штрафы

Члены Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов в размере 50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.

Автором инициативы является сенатор Ирина Гехт. Она считает, что нововведение защитит граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. В конце мая – начале июня авторы планируют внести законопроект в Госдуму.

По словам Гехт, идея создания поправок возникла из-за участившихся случаев так называемого экологического экстремизма – запугивания людей на митингах с экологическими требованиями. Вместе с тем наказание предусмотрят за распространение недостоверной информации любой тематики, пишет газета "Известия".

Председатель комиссии по экологическим правам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Цыпленков уверен: если достоверной будет считаться только информация госорганов, то предложение Гехт может быть использовано против обычных граждан, ведь штрафовать собираются физических лиц и некоммерческие организации. Специалисты ищут способ "не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта".

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов обратил внимание на то, что люди могут заблуждаться, а не намеренно лгать. По его словам, если норма будет принята, она коснется не только очных публичных выступлений, но и высказываний в интернете. Пока ни в одной стране нет действенной защиты от распространения сплетен.