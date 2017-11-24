Гербу России расширяют область использования

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности использования государственного герба. Ранее были одобрены аналогичные поправки, касающиеся неофициального применения российского флага. Изменения в законодательстве связаны с правовой неурегулированностью, которая давала возможность правоохранителям наказывать тех, кто, по их мнению, незаконно использовал государственные символы. А таковыми можно признавать все случаи, за исключением официального использования.

Корень проблемы с неофициальным использованием государственного герба кроется в том, что закон не предоставляет гражданам такого права. Более того, Административный кодекс позволяет правоохранительным органам привлекать россиян к ответственности за такого рода применение одного из символов страны. Таким образом, практически любое его использование может привести к нарушению законодательства.



Ситуацию исправит принятие поправок, внесенных на рассмотрение нижней палаты парламента председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Законопроект предусматривает, что пределы неофициального использования ограничиваются только уголовно наказуемыми деяниями по статье за надругательство над государственными символами России.

Принятие поправок позволит устранить имеющийся пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства. После того, как они обретут силу закона, граждане получат возможность использовать символику государства в том числе на спортивных соревнованиях, партийных съездах, собраниях общественных организаций, а также в производстве сувенирной и иной продукции.

Это, считают авторы законопроекта, будет способствовать повышению культуры использования геральдических знаков нашей страны в жизни россиян. Кроме того, изменения в законодательстве помогут "популяризации государственной символики и повышению авторитета России в мире, а также реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования – воспитания гражданственности и патриотизма", говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее Госдума уже приняла поправки, разрешающие неофициальное использование российского триколора. Теперь его можно вывешивать на жилых домах, зданиях предприятий, использовать на массовых акциях и в ходе других мероприятий.