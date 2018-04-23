Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться

Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований.

Планы правительства нарушил нестабильный рубль, поэтому программа заимствований может быть увеличена примерно на 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Чиновник утверждает, что возможные изменения никак не связаны с темой санкций. По его словам, объем чистого привлечения на внутреннем рынке может увеличиться в текущем году с 817 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете, до одного триллиона.

Минфин пока не меняет планов по выходу на внешние рынки в 2018 году и не планирует отказываться от внешних заимствований в пользу внутренних на фоне санкционного давления, сообщает "Интерфакс". "В целом ситуация достаточно спокойная, это видно по котировкам. Никакой массовой продажи российских бумаг не происходит", – отметил Вышковский.

Стоит отметить, что россиян периодически просят затянуть ремни. Из-за большого дефицита Пенсионного фонда с 2014 года государство заморозило накопительную часть пенсии – все взносы, которые работодатели переводят за своих сотрудников, идут на страховую часть.

Правда, существующая система накопления будущих пенсий для граждан 1967 года рождения позже может быть пересмотрена. Совсем недавно чиновники начали анонсировать реформы, необходимые для достижения целей, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Один из больших проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы пенсионных накоплений. Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала, которая активно обсуждалась в 2016 году, но была отложена в связи с выборами.

По его словам, нововведение позволит обеспечить граждан дополнительными доходами, а государство – средствами для долгосрочных инвестиций. Другими словами, государство предлагает россиянам самим копить на пенсию.