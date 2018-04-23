Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться

Третьи роды Кейт Миддлтон ММКФ Революция в Армении Конфликт в Сирии Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:14
До кучи: Украина "утопила" нетронутых актеров сериала "Сваты"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:36
Под перевалом Дятлова могут найти секретный химзавод
18:01
В Армении назначили врио премьер-министра
17:41
Пранкеры Вован и Лексус вытянули правду о яде для Скрипалей
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:34
Путин отчитал Макрона за пакость России
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:13
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:52
Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
12:57
Протесты в Армении разгорелись с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
08:54
Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
08:51
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
08:08
Запад загнул Украину в любимую позу
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Экономика

Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley
Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований.
прочитано 1217 раз

Планы правительства нарушил нестабильный рубль, поэтому программа заимствований может быть увеличена примерно на 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

ПО ТЕМЕ

Как не стать банкротом

Министр посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно

На почте воровали пенсии мертвых россиян

Чиновник утверждает, что возможные изменения никак не связаны с темой санкций. По его словам, объем чистого привлечения на внутреннем рынке может увеличиться в текущем году с 817 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете, до одного триллиона.

Минфин пока не меняет планов по выходу на внешние рынки в 2018 году и не планирует отказываться от внешних заимствований в пользу внутренних на фоне санкционного давления, сообщает "Интерфакс". "В целом ситуация достаточно спокойная, это видно по котировкам. Никакой массовой продажи российских бумаг не происходит", – отметил Вышковский.

Стоит отметить, что россиян периодически просят затянуть ремни. Из-за большого дефицита Пенсионного фонда с 2014 года государство заморозило накопительную часть пенсии – все взносы, которые работодатели переводят за своих сотрудников, идут на страховую часть.

Правда, существующая система накопления будущих пенсий для граждан 1967 года рождения позже может быть пересмотрена. Совсем недавно чиновники начали анонсировать реформы, необходимые для достижения целей, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.


Один из больших проектов, обсуждавшихся на коллегии Министерства экономического развития, подразумевает изменение системы пенсионных накоплений. Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала, которая активно обсуждалась в 2016 году, но была отложена в связи с выборами.

По его словам, нововведение позволит обеспечить граждан дополнительными доходами, а государство – средствами для долгосрочных инвестиций. Другими словами, государство предлагает россиянам самим копить на пенсию.

Автор: Александр Комаров23 апреля 2018, 13:56

комментарии

Политика

Народный гнев смел премьера Армении
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес

Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву

Вся правда о зарубежной недвижимости артистки
Шоу-бизнес

Валерия не позвала сына на свой праздник

Двумя концертами и банкетом певица отметила 50-летие
Шоу-бизнес

Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)

Фигуристку снял скандально известный Никита Джигурда
Шоу-бизнес

Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку поздравляют с радостным событием

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

Спорт

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Регионы

Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru