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Как не стать банкротом

Фото: GLOBAL LOOK press/Tim Hall
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
По данным Центробанка, объемы просроченной задолженности по кредитам становятся все больше, растет и число банкротств граждан. Видимо, опыт (свой и чужой) должников так ничему и не учит.
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На этот раз я решила поговорить о том, как не стать банкротом. И собрала эффективные советы для тех, у кого по каким-то причинам возникли долги по займам.

Не прячьтесь от проблем

Какова бы ни была причина возникновения задолженности перед банком, худшее, что можно сделать – прятаться от проблемы. Избегать общения с кредитором, игнорировать повестки в суд, "бегать" от приставов. Если человек уходит в "серую зону", долг ему никто не простит, а проблема только усугубится. Между тем, как бы далеко дело ни зашло, всегда, на любом этапе, есть возможность минимизировать ее возможные негативные последствия. Это главное, на что нужно настраиваться.

Договаривайтесь с кредитором

Если специалисты банков видят, что заемщик-должник пытается решить проблему, ему чаще всего идут навстречу. Варианты разные: реструктуризация долга, кредитные каникулы.

Если человек не может платить по займу, потому что потерял работу, не каждый банк согласится на реструктуризацию, поскольку у должника нет справки  2-НДФЛ, по которой рассчитывается новый график платежей. В этом случае банк может предложить кредитные каникулы, то есть перерыв в платежах по займу на определенный срок. Пени и штрафы за просрочку в этот период также не начисляются. Если клиент работает, но его доходы снизились – подойдет реструктуризация: ежемесячный платеж снизят, хотя срок погашения кредита растянется. Оба эти варианта помогают заемщику сохранить хорошую кредитную историю, избежать штрафных санкций, а заодно и дают моральное успокоение. Человек понимает, что выход найден, а не бежит в панике в микрофинансовую организацию, чтобы перехватить там денег для очередного платежа в банк и в итоге увеличить свои долги.

Банки предлагают и другие способы решения проблем. В некоторых банках есть даже программы, по которым заемщикам помогают с поисками работы.

Найти компромисс можно и в ситуации, когда накопились долги по ипотеке. Банк может предложить должнику продать ипотечную квартиру (пока не поздно) – часть вырученных денег пойдет на покрытие долга перед банком, часть – заемщику.  Это лучше, чем остаться без жилья, без денег и с плохой кредитной историей. Кстати, забудьте о мифе, согласно которому единственное ипотечное жилье у должников не отбирают. Еще как отбирают! Даже если в семье есть дети. Более того, банк может сам продать эту квартиру по пониженной стоимости, и бывший заемщик останется не только ни с чем, но еще и с непогашенным долгом.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Словом, в сложных ситуациях обязательно надо идти на контакт с банком – и чем раньше, тем лучше. Да, и не игнорируйте оформление страховки, которую банк предлагает при выдаче кредита. Многие считают, что это лишняя трата денег. А ведь страховка как раз и защитит в ситуациях, когда человек потерял работу, заболел и в прочих сложных обстоятельствах.

Суд? Ничего страшного

Допустим, договориться с банком вы не захотели, не успели или не сумели. Банк будет взыскивать долг в судебном порядке. Когда именно он обратится в суд? У каждого банка свои параметры: он оценивает размер долга, наличие имущества и дохода у заемщика, длительность просрочки и так далее.  

Огромная ошибка – избегать участия в судебном процессе. Если ответчик в суд не явился – первое заседание будет и единственным, а решение принято однозначно в пользу истца, то есть банка. А участвуя в судах вы можете получить рассрочку выплаты, уменьшить сумму, в некоторых случаях и заключить мировое соглашение с банком. В любом случае вы как минимум выиграете время – рассмотрение вашего дела может длиться и полгода, и год. А за эти месяцы ваша финансовая ситуация изменится к лучшему.

Более того – должник сам может подать на банк в суд. И попытаться оспорить некоторые пункты кредитного договора, нарушающие  его права. В договорах, заключенных в последние год-два такие пункты – редкость. А вот если кредит получен раньше – почти наверняка есть те, из-за которых должник переплачивает банку. Банк в этой ситуации вынужден будет ответить. Такой ваш шаг позволит уменьшить сумму штрафов и других переплат и зафиксировать размер долга – то есть дальше он расти не будет.

Можно в суде сослаться и на статью 333 Гражданского кодекса – об уменьшении неустойки в связи с ее явной несоразмерностью.

Надо сказать, что суды входят в положение должников. Есть такой термин – "юридически слабая сторона". Обычный человек, подписывая кредитный договор, может не до конца понимать смысл всех его условий, да и тонкостей закона он не знает – вот что означает этот термин. Поэтому суд часто идет заемщикам навстречу. Но, повторимся, чтобы это произошло, нужно для начала просто прийти в суд.

Фото: GLOBAL LOOK press/Moritz Vennemann

Приставы и коллекторы в законе

Если суд состоялся без вас, решение было вынесено не в вашу пользу, а вы не смогли сразу после этого заплатить долг – исполнительный лист отправляется в службу судебных приставов. Теперь взысканием долга будут заниматься они.

Приставы – одна из главных "страшилок" у наших сограждан. И напрасно. Выправить ситуацию можно даже на этом этапе. Например, подать в суд ходатайство о рассрочке или отсрочке платежей по исполнительному листу. Надо помнить и о том, что если приставам известно место вашей работы – они обязаны будут направить в бухгалтерию исполнительный лист, и с вас будут взыскивать не более 50% зарплаты (в некоторых случаях и меньше). И это точно лучше арестов счетов или имущества, объявления в розыск, других санкций. А именно так и происходит, если должник скрывается от приставов.

Не надо бояться и коллекторов. Было время, когда они превращали жизнь должников и их близких в кошмар. Но, после принятия закона о коллекторской деятельности, ситуация радикально изменилась. Во-первых, коллекторские агентства, которые имеют право работать с долгами, внесены в специальный реестр (он есть на сайте и ФССП). И если коллекторской фирмы в этом перечне нет – ее притязания можно игнорировать. Во-вторых, установлены ограничения, связанные с общением коллектора и должника – они касаются как числа контактов сторон, так и их характера.

Надо разобраться и с тем, на каком именно основании коллекторы требуют у вас долг: являются ли они лишь посредниками между банком и вами или же банк продал агентству ваш долг. В первом случае разумнее общаться все-таки напрямую с банком, если платить – то ему, если договариваться – тоже с ним. Во втором случае о переуступке долга и его окончательном, зафиксированном, размере вас должны уведомить письменно.

Бывает, кстати, что и коллекторы идут на уступки должникам. Дело в том, что банки продают им долги по символической цене – 10-15% от размера безнадежной задолженности. А коллекторы предъявляют должнику претензии на всю сумму займа и набежавших пеней – собственно, на том и получают прибыли. Иногда агентства готовы дать бывшему заемщику существенную скидку, списать даже половину долга – при условии, что остаток будет погашен сразу. Коллекторская компания в любом случае останется в плюсе. А получить быстро крупную сумму ей выгоднее и менее хлопотно, чем "возиться" с небольшими платежами, поступающими в рассрочку. Так что и с коллекторами можно договариваться. Кстати, и они, как держатели долга, могут подать на должника в суд, и тогда дело будет в итоге передано судебным приставам. То есть взыскатели объединятся.

Вернемся к тому, с чего начали. Какой бы сложной ситуация ни казалась – обязательно нужно действовать, а не ждать, что она разрешится как-нибудь сама собой. У вас есть законные инструменты для того, чтобы отстоять свои права и минимизировать финансовые потери, самостоятельно или с помощью специалистов. 

19 апреля 2018, 10:39

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