Курс рубля неожиданно подскочил

Российская валюта неожиданно поднялась в цене. Сорвавшийся уже, казалось, в штопор рубль поддержала нефть.

Более чем на 2,5 рубля обесценился в четверг евро. Центробанк определил курсы валют на 13 апреля. Евро – 76,75 рубля, что на 2,53 рубля ниже нынешнего. Доллар официально будет стоить на два рубля меньше — 62,06.

Рубль начал понемногу укрепляться еще с середины дня 11 апреля – его поддержали цены на нефть. Стоимость черного золота повысилась после заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке удара по Сирии.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,17% – до 72,18 доллара за баррель. А майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,37% – до 67,07 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Курс рубля резко упал после сообщения США о введении новых санкций в отношении российских компаний, а также отдельных предпринимателей и политиков, которое последовало 6 апреля. Это сказалось на спросе на иностранную валюту. В обменных пунктах возник дефицит евро и долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан трезво оценивать ситуацию в экономике. Отвечая на вопрос о дефолте и панике на фоне падения курса рубля и фондового рынка, он заявил, что экономика обладает достаточным запасом прочности.