Когда россиянам ждать полного обрушения рубля

Последние события на геополитической арене сильно отразились на стоимости российской национальной валюты. Теперь россияне гадают – когда ждать еще более сильного обрушения курса рубля. Однозначного ответа на этот вопрос у экспертов нет.

Некоторые, в частности, биржевой эксперт, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский склонны пессимистично смотреть на будущее рубля. "Если нефть не закрепится на уровне 71 доллар за баррель, а начнет снижение, то 80 рублей за доллар покажется детским садом, а евро вообще перевалит за сотню. Девальвация рубля в любом случае произойдет – это лишь вопрос времени. Мы все уже на "Титанике", с которого нельзя сойти", – цитирует его URA.Ru.

Другие специалисты считают, что основная часть колебаний стоимости российской валюты приходится на действия самих паникующих биржевых игроков и все вернется на круги своя, как только исчезнут пугающие инфоповоды или рынок привыкнет к страшным заголовкам в СМИ. В частности, на торгах на Московской бирже рубль уже частично вернул утраченные позиции.