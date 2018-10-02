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Экономика

Путин нанесет сокрушительный удар по доллару

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации и снижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. 
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Отвечая на соответствующий вопрос, банкир уточнил, что президент "в целом" поддерживает такие меры. При этом Костин подчеркнул, что о полном запрете "зеленого" в России речи не идет.  

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Глава ВТБ полагает, что Москве необходимо пойти по пути отказа от использования в расчетах доллара, если отечественным банкам запретят проводить транзакции в американской валюте. Такая мера уже нашла поддержку в Минэкономразвития и Министерстве финансов.  

Ранее в кулуарах Восточного экономического форума Костин сообщил, что у России имеется план по отказу от доллара. Одно из направлений работы - ускорение перехода на национальные валюты в торговле с другими странами. Также в рамках комплекса мер по дедолларизации предлагается перевести юридические адреса крупнейших отечественных холдингов в российскую юрисдикцию. 


В Кремле между тем пока предпочитают не делать конкретных заявлений по столь острой и непростой тематике. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие меры пока не прорабатываются.  

Эксперты полагают, что усиление санкционного давления на нашу страну заставит Россию перейти на расчеты в национальных валютах в торговле с другими странами. При этом в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что подобные шаги обсуждаются с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и другими государствами.  

Напомним, за последние полгода российская валюта демонстрирует высокую волатильность. За прошедшие месяцы рубль серьезно просел к доллару. В середине сентября за один "зеленый" давали 70 "деревянных". К настоящему моменту отечественной валюте удалось отыграть большую часть падения: доллар торгуется в районе 65 рублей, евро – 75.

Автор: Иван Поляков2 октября 2018, 12:11

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