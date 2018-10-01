Россиянам вернут пиво перед сном ради Дерипаски
Такие условия касаются только напитков, которые продаются в алюминиевых банках, произведенных в Евразийском экономическом союзе. Более того, их можно будет продавать в нестационарных торговых объектах, таких как ларьки и киоски. Меру издание "Коммерсантъ" связывает с ограничениями против "Русала" и ее главы.
В компании Олега Дерипаски заявили, что не имеют к этой инициативе никакого отношения. Представитель "Русала" заявил, что "в погоне за сенсацией СМИ используют любые способы… даже там, где описываемая ситуация является абсурдной".Важно, что послабления в отношении продажи пива и некоторых других слабоалкогольных напитков помогут развитию пивоваренной отрасли. Меньше россияне станут пить и суррогата крепкого алкоголя.
Новые предложения разработаны в рамках комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. Минпромторг готов помочь Олегу Дерипаске льготами для производства банок. Ведь из-за санкций президент "Русала" и другие производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса.
В свою очередь Минпромторг опроверг разработку законопроекта о снятии запрета на продажу пива ночью. При этом известно, что такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли. "Но законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота торговой продукции", до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства", – цитирует статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова RNS.
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