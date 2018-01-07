У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, в избирательном фонде Ксении Собчак лежит свыше 19 миллионов рублей, что пока делает ее самым финансово обеспеченным кандидатом в президенты России. Впрочем, ранее ведущая рассказывала, что два богатых спонсора сулят ей куда большие деньги.

После того, как ЦИК принял документы Ксении Собчак на выдвижение на выборы президента России, ведущей предстоит проделать еще очень большую работу. Необходимо собрать по меньшей мере 100 тысяч подписей потенциальных избирателей по всей стране и уладить другие формальности.

Эксперты отмечают, что думать о деньгах Ксении Собчак пока рано. По данным ЦИК, она уже оказалась лидером гонки по этому показателю. Так, на избирательном счету Владимира Жириновского – первого из кандидатов, который полностью прошел процедуру регистрации – пока лежит всего один рубль 20 копеек, передает "Московский комсомолец". А вот Собчак собрала уже свыше 19 миллионов, 3,7 миллиона из которых она уже успела потратить.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 30, 2017 at 1:03 PST

Этот показатель делает ведущую лидером среди кандидатов по финансовой обеспеченности. Впрочем, наблюдательные комментаторы вспомнили, что ранее Ксения Собчак вела речь о куда более значительных суммах. Она рассказывала, что два щедрых спонсора, пожелавших остаться неизвестными, уже практически выделили ей 900 миллионов рублей. Кроме того, из собственных средств она была готова вложить 40 миллионов рублей. Многие тогда пришли к выводу, что эти сотни миллионов уже практически в кармане у ведущей.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 26, 2017 at 1:56 PST

Что стало с этими деньгами – неизвестно. Возможно ветреные богачи передумали, а быть может Ксения Собчак просто не успела перевести все деньги на свой официальный счет.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала после решения Совета Федерации.