Россиянам в платежках ЖКХ нарисуют новый налог

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) разработало правила определения квартплаты для многоэтажных жилых домов. Жильцов обяжут оплачивать расходы на бензин для сотрудников управляющих компаний.



прочитано 2164 раза